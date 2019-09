Stiri pe aceeasi tema

- Un spectaculos accident de circulație s-a produs in aceasta dimineața, in jurul orei 8.00, pe DN69, șoseaua care leaga Timișoara de Arad. Incidentul s-a produs intre localitațile aradene Șagu și Vinga unde, din motive inca necunoscute, un șofer a pierdut controlul volanului și a ieșit cu mașina in afara…

- Un accident rutier a avut loc, duminica, in apropiere de Timișoara, dupa ce un șofer nu a pastrat distanța regulamentara fața e autovehiculul care circula in fața lui. O femeie a fost ranita. The post Accident in apropiere de Timișoara, dupa ce un șofer s-a apropiat prea mult de mașina din fața appeared…

- Peste 2 milioane de lei vor fi alocați exproprierilor imobilelor pe drumul care incepe de la ieșire din Timișoara catre autostrada, trecand prin Dumbravița și Giarmata. Exproprierile se vor face in cazul unor persoane fizice, societați comerciale și chiar primariile din Giarmata și Dumbravița pentru…

- Un tanar de 24 de ani, din Republica Moldova, este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a provocat un grav accident rutier, patrunzand cu autovehiculul pe care il conducea pe contrasens, unde a lovit frontal un autotractor.

- Accident grav, in aceasta dupa amiaza, pe DJ792 A, in care au fost implicate un camion și un autoturism. Incidentul s-a petrecut intre localitațile aradene Beliu și Bocsig. In urma impactului, un copil de 9 ani a decedat. Fratele acestuia in varsta de 12 ani și mama copiilor au fost transportați de…

- Un accident mai putin obisnuit s-a petrecut pe DN75 la Scarisoara. O tanara neatenta, aflata la volanul unui autoturism, a iesit in decor si a cazut trei metri, cu masina, aterizand tot pe roti, intr-un sant pe marginea drumului. Soferita a fost ranita si transportata la spital. Potrivit IPJ Alba, duminica,…

- Accident grav de circulație, in vestul țarii, provocat de un motociclist, care a devenit victima in urma proprie-i greșeli. Barbatul in varsta de 66 de ani a fost transportat in stare grava, la spital, fiind izbit de o mașina. Incidentul s-a produs in jurul orei 10.30, pe DN69, drumul care leaga Arad…

- Una din echipele serioase din județul Timiș iși schimba viziunea in perspectiva noului sezon. CSC Ghiroda a incheiat ultimul sezon pe locul 11 in Liga 3, seria a Iv-a, chiar daca la finele turului era pe loc retrogradabil. Experimentata echipa de langa Timișoara a fost peste colegele timișene din Giarmata…