Stiri pe aceeasi tema

- Un accident foarte grav s-a produs miercuri dimineata pe DN14, in Alba, intre Teius si Blaj. Un barbat de 49 de ani, din Cluj, a decedat dupa ce a intrat cu mașina intr-un cap de pod. Potrivit primelor informatii, barbatul de 49 de ani a pierdut controlul volanului si s-a oprit cu autoturismul intr-un…

- Uniunea Europeana impune reguli noi in ceea ce priveste farmaciile. Sambata, 9 februarie, intra in vigoare o directiva europeana care le impune farmacistilor sa nu mai elibereze pacientilor medicamente la bucata, ci doar la cutie. Noua directiva europeana are ca scop sa controleze strict sursa medicamentelor…

- Un tanar a murit dupa explozia unei țigari electronice. Este al doilea accident de acest fel produs in SUA. William Brown se afla in fața unui magazin, cand țigara electronica i-a explodat chiar cand se pregatea sa vapeze. Deflagrația provocata cel mai probabil de bateria aparatului a fost atat de puternica…

- "Avem bani si pentru un proiect care nu a fost dezvoltat in anii anteriori si anume un ghiozdan complet pentru fiecare elev”, a declarat ministrul Educației, Ecaterina Andronescu intr-un interviu pentru Evenimentul Zilei. Potrivit acesteia, costul cu un asemenea echipament ar fi undeva la 100 de euro…

- Cel putin o persoana a murit si alte sase sunt blocate sub daramaturi in urma unei explozii produse intr-un bloc rezidential din orasul Shakhty din provincia Rostov, din Rusia. Explozia s-a produs la etajul noua al cladirii, in urma unei scurgeri de gaz, au anuntat reprezentantii Ministerului de Urgente…

- Un barbat de 31 de ani din Kentucky a fost arestat dupa ce a aruncat cu mai multe lucruri intr-o femeie, inclusiv cu o bucata de șunca, chiar in ziua de Craciun. Acesta a incercat sa fuga de polițiști, dar...

- Pe rețelele de socializare oamenii au început sa posteze fotografii cu prima zapada cazuta în aceasta iarna. Casele și curțile oamenilor au fost acoperite cu zapada și în sfârșit în Cluj se poate spune ca a venit iarna chiar daca mai sunt doar câteva zile…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineața, avertizari cod galben de ceața pentru aproape jumatate din țara, fenomenul fiind prezent in 20 de județe și municipiul București. Izolat, din cauza ceții, vizibilitatea scade sub 50 de metri, scrie Mediafax.Potrivit ANM,…