Stiri pe aceeasi tema

- O demonstratie de gatit la un festival al fructelor de mare care a avut loc weekendul trecut intr-un oras portuar din Marea Britanie a starnit revolta pe retelele sociale: un rechin albastru, specie amenintata, a fost prezentat multimii, dupa care a fost taiat, gatit si servit publicului. Imagini cu…

- Monumente epigrafice excepționale de la Apulum vor fi prezentate marți, 3 septembrie, la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. De la ora 13.00, va fi lansat exponatul lunii septembrie – Inscripția onorifica dedicata Imparatului Caius VibiusVolusianus de catre Consiliul Municipal (OrdoDecurionum)…

- Monumentul Marii Uniri din Alba Iulia a fost finalizat cu ajutorul militarilor de la Batalionul 136 Geniu ”Apulum”. Aceștia au fost implicați de MApN in construcția monumentului, cu toate ca la mijloc este vorba despre un contract din bani publici acordat sculptorului Mihai Buculei, din partea caruia…

- Un complex de locuit din epoca romana, descoperit in cartierul albaiulian Oarda de Jos, este cercetat de arheologi romani și canadieni in cadrul proiectului „Vilele romane de la Apulum", informeaza MEDIAFAX. Descoperirea reprezinta vila unui om foarte bogat care a trait in Epoca ...

- Un complex de locuit din epoca romana, descoperit in cartierul albaiulian Oarda de Jos, este cercetat de arheologi romani și canadieni in cadrul proiectului „Vilele romane de la Apulum”. Descoperirea reprezinta vila unui om foarte bogat care a trait in Epoca Romana, anunța MEDIAFAX.Citește…

- O asezare de tip ”villa rustica” de mari dimensiuni, care dateaza din secolul al II-lea si a fost locuita de un latifundiar foarte bogat, a fost descoperita de o echipa de arheologi, in cartierul Oarda de Jos, din Alba Iulia.

- O statueta de bronz, de doar 7,2 centimetri, a zeitei Minerva, considerata o raritate, datata in secolul al III-lea, poate fi admirata, timp de o luna, in cadrul unei mini-expozitii vernisate marti la Muzeul National al Unirii (MNU) Alba Iulia. "Este vorba de o statueta de bronz, o statueta…

- Ziarul Unirea FOTO. Descoperire spectaculoasa in Apuseni, la Rameț: Cimitir vechi de peste 5.000 de ani, scos la iveala de catre arheologi Pe teritoriul comunei Ramet, intr-un peisaj natural spectaculos, in Apuseni, arheologi de la Muzeul Unirii din Alba Iulia, in colaborare cu specialisti din SUA si…