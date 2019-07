Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 pe scara Richter s-a produs duminica seara, la ora locala 19:06, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Seismul a avut loc la o adancime de 100 de kilometri. Citește…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 20/05/2019 la ora 06:08:44(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Vrancea un cutremur cu magnitudinea 3 pe scara Richter, la adancimea de 131km. Cutremurul s-a produs in apropierea…

- Initial, cutremurul a fost anuntat ca avand o intensitate de 4,6 pe scara Richer, magnitudine revizuita imediat la 4,2. Apoi, seismologii au revenit si au spus ca acest cutremur a avut magnitudinea de 4,1 pe scara Richter. Dupa aceea, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a crescut si in aprilie, la 4,11%, dupa ce urcase in martie la 4,03%, in conditiile in care cartofii s-au scumpit cu 32,33% doar in ultimele patru luni, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica…

- Științele mediului și ale vieții, schimbarile climatice, astrofizica, nanotehnologii, inginerie, inteligența artificiala, robotica, comunicarea științei, dezvoltarea carierelor și gandirea antreprenoriala sunt temele propuse in acest an elevilor de liceu, pe durata celor doua saptamani petrecute in…

- Expolozie in comuna Poroschia! O butelie a distrus casa unei familii din comuna Poroschia și a ranit foarte grav un barbat in varsta de 73 de ani. Explozie devastatoare in comuna Poroschia. Pompierii din Alexandria au intervenit in localitatea Poroschia cu o autospeciala de lucru cu apa și spuma și…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 pe scara Richter s-a produs sambata noaptea, la ora locala 0:59, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 137 km. Cutremurul…