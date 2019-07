Stiri pe aceeasi tema

- Silviu Gurlui, profesor de fizica al Universitații "Alexandru Ioan Cuza" a precizat ca exista o probabilitate destul de ridicata ca bubuitura asurzitoare de la Iași, inexplicabila pana in acest moment, s-a produs in urma prabușirii unui meteorit in nordul municipiului.

- Un profesor de la Facultatea de Fizica din cadrul Universitații ”Al. I. Cuza” a explicat bubuitura puternica care s-a produs marți dupa-amiaza, in Iași și care a fost urmata de o unda de șoc, in urma careia ferestrele s-au cutremurat.

- Profesorul Silviu Gurlui de la Facultatea de Fizica din cadrul Universitatii "Al. I. Cuza" a oferit o prima explicatia cu privire la acest fenomen misterios. "La ora 14:08 si 30 secunde in orasul Iasi si pe o raza de cel putin 50 km s-a simtit un zgomot puternic. Un zgomot care a produs vibratii mecanice…

- Cativa studenti de la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor (FEAA) a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi au propus crearea unei aplicatii care sa monitorizeze in timp real prezenta studentilor la cursuri.

- Cercetatorii de la Facultatea de Istorie a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi au identificat in arhivele de la Moscova primul plan al Palatului domnesc de la Iasi, un document unic, ce urmeaza sa fie prezentat astazi, de la ora 17.00, in sala H1 din Corpul H al universitatii iesene. Acest…

- Facultatea de Arte Vizuale si Design din cadrul Universitatii Nationale de Arte „George Enescu" Iasi" (UNAGE) organizeaza azi, 24 mai 2019, in Sala Pasilor Pierduti din cadrul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza", la ora 19:30, doua expozitii cu titlurile „Stiinta si Arta", pe tema „The Future is now"…

- Elevii din echipele Romaniei au obtinut sase medalii de argint la a XVII-a editie a Olimpiadei de Stiinte a Uniunii Europene (EUSO), desfasurata in perioada 4 - 11 mai, in localitatea portugheza Almada. Cei sase olimpici premiati sunt Mihnea Nastai (Colegiul National "Mihai Eminescu" din Satu Mare),…

- Un cutremur cu magnitudinea 4 s-a produs miercuri dimineata, la ora locala 9.00, in judetul Salaj, in zona seismica Crisana, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.