BT, profit de 1.2 miliarde de lei n 2018. Banca va distribui un dividend brut de 0,17 lei/acțiune &"În așteptarea unei decizii în legatura cu taxa suplimentara pe activele bancare, Banca Transilvania reitereaza ideea conform careia capitalul și competențele bancilor au fost construite în timp și se pot pierde repede în lipsa investițiilor, iar România are nevoie de un sistem bancar puternic și de ritmuri superioare de creștere a creditarii pentru a micșora decalajele fața de țarile vestice. Diminuarea profitului disponibil pentru capitalizare va încetini dezvoltarea sistemui bancar românesc și va afecta creșterea economica&" , se arata în comunicatul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

