Stiri pe aceeasi tema

- Evolutia productiei industriale din luna iulie confirma faza de maturitate a ciclului industrial post-criza, scenariul macroeconomic central al Bancii Transilvania indicand cresteri ale investitiilor productive cu o dinamica medie anuala de 4,9% in 2018, 3,4% in 2019, respectiv 3,5% in 2020.

- Contributia precara a investitiilor, cea negativa a exportului net si cresterea costului muncii sunt argumentele cele mai puternice ale reducerii cresterii economice a Romaniei, in comparatie cu celelalte tari din Europa Centrala si de Est (ECE). In vreme ce cresterea in Polonia, Ungaria si…

- Grupul City Grill, cel mai important brand romanesc din industria restaurantelor, a inregistrat in primele sase luni ale 2018 o cifra de afaceri de 81 milioane lei, in crestere cu 15% fata de aceeasi perioada a anului anterior. Grupul City Grill administreaza in prezent 19 restaurante si cafenele, deschise…

- ♦ Compania este detinuta de familia Sandu din Pascani si are sase fabrici functionale plus inca doua in constructie ♦ Investitiile planificate de Proinvest Group se ridica la 12 mil. euro pana in 2020 ♦ Compania vrea sa recruteze 100 de oameni pana in 2019.i

- Libris.ro, cel mai mare retailer online de carte din Romania, a inregistrat o crestere de 40% in primele 6 luni ale lui 2018, cu o cifra de afaceri de 18,3 milioane de lei. Dinamica pozitiva se datoreaza cresterii ratelor de conversie pe site, dar si interesului crescut al romanilor fasa de titluri…

- OMV Petrom a inceput producția la o noua sonda offshore LVO7, forata pe zacamantul Lebada Vest. LVO7 este prima sonda multilaterala forata in Romania. Lucrarile de foraj au demarat in februarie, in cadrul campaniei offshore anunțata in septembrie 2017. ”Forajul multilateral este o noua tehnologie care…

- Dupa primele 6 luni ale anului 2018, in comparație cu aceeași perioada a anului 2017, mediul antreprenorial a inregistrat o scadere in ce privește inființarea profesioniștilor, dar o creștere in ce privește numarul de dizolvari, radieri și suspendari, conform datelor ...

- Investitiile productive in economie vor continua sa creasca in trimestrele urmatoare, cu o dinamica medie anuala de 4,9% in 2018, 3,4% in 2019, respectiv 3,5% in 2020, este de parere Andrei Radulescu, director Analiza Macroeconomica la Banca Transilvania. Continuarea pe ZFCorporate…