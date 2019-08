Stiri pe aceeasi tema

- ​Peste 75% din tranzacțiile de cumparaturi ale clienților Bancii Transilvania în România sunt tranzacții contactless cu cardul, telefonul si cu accesoriile BT Pay. Volumul plaților contactless efectuate de clienții BT s-a dublat fața de perioada similara a anului trecut, trend susținut inclusiv…

- Banca Transilvania aduce in Romania Social Banking Solution, facilitate dezvoltata de compania PayKey (Israel), desemnata Best FinTech 2018 la Efma-Capgemini Best FinTech Award. Cele doua companii ofera clientilor o solutie de social banking pentru a trimite si primi bani. De asemenea, ei pot verifica…

- Clienții BT vad tot mai mult in Call Center un mod de colaborare cu banca: 1,6 milioane de interacțiuni cu clienții au avut loc in prima jumatate a anului. “Clienții iau legatura cu echipa Call Center fie pentru asistența, fie pentru a afla diverse informații. Acest mod de colaborare este pentru noi…

- Potrivit unui comunicat al BCR, solutia de plata cu carduri contactless Mastercard si Visa, emise oriunde in lume, va fi disponibila incepand cu luna iulie in toate mijloacele de transport ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca (CTP). 'Pe langa celelalte forme de achizitionare a titlurilor…

- Banca Transilvania , liderul pieței bancare din Romania, le aduce azi clienților Apple Pay, prin care plațile devin simple, rapide si sigure. Cu Apple Pay pe iPhone, Apple Watch, iPad sau Mac, clienții pot efectua plați rapid si comod in magazine, prin aplicații sau prin internet. Siguranța si confidențialitatea…

- Clientii bancilor din Romania, partenere Apple Pay, au luat cu asalt portofelul digital devenit activ astazi. Pana in acest moment, Banca Transilvania si ING Bank au oferit informatii despre numarul clientilor inrolati.