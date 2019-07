Stiri pe aceeasi tema

- BT Capital Partners, divizia de investment banking și piețe de capital a Grupului Financiar Banca Transilvania, a asistat Grupul Eurolines în cea mai mare tranzactie de exit din turismul românesc. Grupul detinut de omul de afaceri Dragos Anastasiu va ceda catre DER Touristik Group, parte…

- Primul SUV Mercedes-Benz complet electric este gata de drum Noul autoturism electric Mercedes-Benz este pregatit pentru drum. Mercedes-Benz EQC (consum combinat de curent de 22.4 – 25.0 kWh/100 km (WLTP)1; consum combinat de emisii CO2 de 0 g/k) este produs in fabrica Mercedes-Benz din Bremen și poate…

- Din noua poziție, Roxana Hidan va coordona intreaga activitate de retail a OTP Bank Romania, asigurand atingerea tuturor obiectivelor de business ale bancii pe acest segment. Totodata, Roxana Hidan s-a alaturat Directoratului bancii incepand cu data de 8 iulie 2019, misiunea ei principala ca șef…

- Daniel Daianu s-a retras din calitatea de membru neexecutiv al Consiliului de Administrație al BNR incepand cu 8 iulie, informeaza BNR. Daianu a fost numit membru in Consiliul Fiscal, precizeaza comunicatul.Actualul Consiliu de Administrație al BNR a fost numit in iunie 2014. La 3 iulie…

- Fiat Chrysler (FCA) a facut o propunere “de fuziune transformativa” grupului Renault, a anuntat luni producatorul auto italo-american, intr-o tranzactie pe baza de schimb de actiuni, care va crea al treilea lider global si va ajuta la rezolvarea unora dintre slabiciunile Renault si Fiat, transmite Reuters,…

- Șefii Bancii Naționale a Romaniei au atras atenția, in timpul ultimei ședințe a Consiliului de Administrație, ca rata anuala a inflației a continuat sa creasca deasupra intervalului țintei in perioada recenta, urcand de la 3,83 la suta in februarie, la 4,03 la suta in martie și la 4,11 la suta in aprilie…