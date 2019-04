Stiri pe aceeasi tema

- BT Asset Management (BTAM), al treilea jucator pe piața fondurilor mutuale din Romania, a anunțat ca lanseaza BT Dolar Fix, primul sau fond de investiții cu emisiunea de unitați de fond denominata in dolari americani.

- Industria tech din România lanseaza o noua editie a programului de Burse destinat stimularii abilitaților de predare ale cadrelor didactice tinere, încurajarii studierii tehnologiilor emergente, precum si recunoașterii metodelor inovative de predare. Profesorii câstigatori vor primi…

- Un magazin online de optica din Romania folosește tehnologia pentru a atrage clienții. Utilizatorii pot "proba" online ochelari de vedere sau de soare pentru a se decide inainte de a face achiziția. Alexandru Alecu, fondatorul businessului inceput cu cateva sute de euro, dar care in prezent are afaceri…

- Comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu efectueaza vineri o vizita oficiala la Bucuresti pentru a discuta prioritatile de investitii din urmatorul buget al UE, conform unui comunicat al institutiei, scrie Agerpres. In prima parte a zilei, oficialul european va participa la…

- Primarul comunei Boldu, Marian Margarit, a primit din nou, in cadrul Adunarii Generale a Asociației Comunelor din Romania, premiul pentru activitatea depusa in domeniul literaturii și publicisticii in mediul rural. Este vorba despre Ordinul, trofeul și diploma „Corneliu LEU”. Adunarea Generala ACoR…

- Transgaz a anunța printr-un comunicat de presa inaugurarea oficiala a lucrarilor la proiectul de interconectare Iași-Ungheni-Chișinau Faza a II-a, obiectiv declarat de interes național în Republica Moldova. Faza a doua presupune construirea unui gazoduct între Ungheni și Chișinau. Gazoductul…

- ​Un furnizor global de servicii de automatizare a proceselor de marketing pentru ecommerce și retail, intra pe piața din România, ca parte a strategiei de extindere la nivel internațional. "În prezent, abandonarea coșului de cumparaturi este una dintre cele mai mari probleme cu care…

- Banca Nationala a Romaniei lanseaza luni in circuitul numismatic un set de trei monede (din aur, argint si tombac cuprat), o moneda din argint si o moneda din alama, pentru colectionare, dedicate preluarii de catre Romania, la 1 ianuarie 2019, a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene.