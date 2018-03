Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul italian de anvelope Pirelli va construi la Slatina o noua unitate de productie pe un teren de peste 6 hectare. Pentru realizarea investitiei, terenul trebuie introdus in intravilanul Slatinei. Potrivit unui proiect de hotarare care urmeaza sa fie aprobat de Consiliul Local,…

- Ministrul Afacerilor Externe si Comertului Exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat joi, la Targu Mures, ca in ultimul an comertul dintre Romania si Ungaria a ajuns la aproape 8 milioane de euro si ca, dupa Germania, Romania e a doua ca piata de export pentru Ungaria. "Guvernul…

- O creanta de 17,04 milioane de dolari (circa 281 milioane de lei), pe care o are Republica Moldova pentru curentul livrat tocmai 20 de ani in urma, a fost scoasa la licitatie publica cu strigare la Bucuresti, scrie mold-street.com.

- Dupa doar 3 ani de la deschidere, Immochan investeste 10 milioane de euro pentru a transforma centrul comercial Auchan din cartierul Drumul Taberei intr-o comunitate. Noul centru, care nu va pastra numele hypermarketului, va reuni, pe langa magazine si food-court, un spatiu de biblioteca, un loc de…

- Investitiile straine directe in Romania au scazut la 310 milioane de euro in prima luna din acest an, de la 387 milioane de euro in luna ianuarie a anului trecut, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei publicate vineri. "Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România…

- "Anul 2017 reprezinta un punct cheie in evoluția Grupului, nu doar pentru rezultatele record atinse, ci și pentru ca am reușit sa consolidam și sa transformam activitațile Grupului la nivelul unui leader regional. Acum este momentul și suntem pregatiți pentru a trece la alt nivel, sa ne…

- Wallberg Properties, una din cele mai dinamice companii de dezvoltare imobiliara cu activitate pe pietele locale, a anuntat astazi, printr-un comunicat de presa, finalizarea cu succes a proiectelor Arad Plaza si Bourgeois Residence, precum si prima etapa de dezvoltare a ansamblului rezidential Sunnyville…

- Compania de curierat DPD Romania a anuntat joi ca, in urma investitiilor de 1,5 milioane de euro realizate anul trecut in extinderea capacitatii logistice si in software, estimeaza o crestere cu 20% a cifrei de afaceri in 2018 si peste 11 milioane de colete livrate pe parcursul anului. ”In 2017,…

- Cine nu isi aduce aminte de “Pasarea spin”? A fost unul dintre cele mai iubite seriale difuzate in Romania dupa Revolutie, iar actorii din rolurile principale au ramas in memoria multor oameni datorita frumusetii lor. Au trecut 35 de ani de la lansarea mini-seriei Pasarea Spin, iar anii au trecut vizibil…

- In luna martie, luna dedicata femeilor, apar o serie de studii dedicate. Cu aceasta ocazie, Institutul Național de Statistica a publicat cateva date referitoare la populația feminina ocupata. Datele arata ca, in ceea ce privește participarea populației la activitatea economica, in trimestrul trei al…

- Compania canadiana Transeastern Power Trust a anuntat achizitionarea unei ferme eoliene din apropierea comunei Dorobantu, in regiunea de sud-est a tarii noastre, alcatuita din 15 turbine Vesta V-90, fiecare cu o capacitate de 3MW. Dezvoltat de OMV Petrom cu investitii de 90 milioane dolari, parcul eolian…

- Compania Protan SA, unul dintre cei mai cunoscuti jucatori de pe piata de colectare a deseurilor nepericuloase din Romania, cel mai mare colector de subproduse de origine animala inca din anii ’50, a inaugurat astazi Statia de Epurare din Codlea, in urma unei investitii de aproape

- Piata hoteliera din Romania a avut in 2017 cel de-al saptelea an consecutiv de crestere, in cele aproape 100.000 de camere de hotel fiind inregistrate peste 20 de milioane de innoptari, un avans de 4% fata de anul precedent, respectiv 57% fata de anul 2010, arata un studiu C&W Echinox. …

- Cele mai mari venituri din istoria Grupului: creșteri de 5%, ajungand pana la 3,119.7 milioane Euro (in 2016: 2,973.8 milioane Euro) › Performanța operaționala foarte buna: creștere de 3% a EBITDA, ajungand pana la 415.0 milioane Euro (in 2016: 404.3 milioane Euro) › Cel mai mare profit net din ultimii…

- Esteto.ro, magazin online cu produse beauty deținut de antreprenorul Octavian Jomir, și-a dublat cifra de afaceri în 2017, atingând pragul de 1,5 milioane de euro. În cei 5 ani de la înființarea business-ului, s-au plasat peste 100.000 de comenzi online pe esteto.ro, în…

- Peste sapte milioane de euro vor fi investite in urmatorii ani in mai multe scoli si gradinite din Oradea. Cea mai mare suma este alocata reabilitarii integrale a Scolii Generale numarul 11 din cartierul Rogerius.

- Proiecte pe educatie in valoare totala de peste 7 milioane de euro, din fonduri europene, atat la invatamant profesional, cat si scoli generale, gradinite noi si crese, vor fi demarcate de catre o primarie din Romania.

- Societatea Nationala Inchideri Mine Valea Jiului ar putea primi in acest an un ajutor de stat in suma de 68,26 milioane lei pentru inchiderea minelor de carbune necompetitive, arata un proiect de Hotarare pus in dezbatere publica de Ministerul Energiei. „Ajutorul de stat in suma totala…

- Superfood Company, unul dintre cei mai mari importatori și distribuitori de produse pentru copii mici, a inregistrat in 2017 o cifra de afaceri de circa 21 milioane de euro (97 milioane lei), in creștere cu aproape 10% fața de 2016, cand au fost raportate vanzari de 88 milioane lei (peste 19 milioane…

- România risca sa piarda 830 de milioane de euro de la UE. Constructia spitalelor regionale, mentionate în programul de guvernare, e pusa sub semnul întrebarii, deoarece proiectul are spune ca are mari întârzieri.

- Intalnirea s-a incadrat in contextul discutiilor aprofundate dintre Comisia Europeana si autoritatile romane privind modalitatile de crestere a absorbtiei si de evitare a dezangajarii de fonduri europene, se mentioneaza in comunicatul citat.Inaltul oficial european a felicitat autoritatile…

- Un oras din Romania achizitioneaza sute de mijloace de transport in comun pentru care va plati peste 100 de milioane de euro. Licitatiile au fost deja lansate pentru 50 de troleibuze, 30 de autobuze electrice si 22 de troleibuze care vor fi luate pe fonduri europene. Alte 85 de autobuze diesel euro…

- „La ora actuala majoritatea cartofilor sunt adusi din import pentru ca producatorii nu au spatii de depozitare. Fara spatii de depozitare, vara cartofii se strica, iar iarna ingheata“, spune Peter Kiss, proprietarul fermei de cartofi Solfarm din judetul Covasna. La un consum mediu anual pe cap de…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a raportat pentru anul trecut un profit net de 303 milioane lei, mai mare cu 172% fata de anul anterior, potrivit datelor preliminare anuntate joi de companie. De asemenea, veniturile din…

- Compania de stat Tarom a inceput procedura privind inchirierea in regim de „dry lease” (fara echipaj n-red.) a unui numar de maximum patru aeronave de tip Airbus 320 sau Boeing 737, conform unui anunt al operatorului aerian. Aeronavele trebuie sa aiba un numar de 160-190 de locuri, sa…

- Romania a pierdut 3,7 milioane de locuitori din 1990 pana astazi si va mai pierde inca o data pe atatia pana in 2050, daca autoritarile nu vor lua masuri eficiente pentru incetinirea declinului demografic. Datele Institutului National de Statistica (INS) arata clar ca, pe an ce trece, ramanem…

- Clujul e fruntas la alimentarea cu apa potabila. 350 milioane de euro de la UE pentru Compania de Apa Someș Numarul persoanelor care primesc apa de la Compania de Apa Someș s-a dublat in timp ce numarul localitaților deservite a crescut de aproximativ 10 ori. Devenita, în anul 2006, primul…

- La Strada Street Mall Concept, dezvoltatorul unuia dintre primele proiecte de tip strip mall din Romania, anunta constructia a doua noi centre comerciale ce urmeaza sa fie livrate pana la finalul acestui an in Bucuresti si Brasov, in urma unor investitii de 10 milioane de euro. 0 0 0 0…

- Anul 2017 a insemnat pentru Grupul Jidvei, unul dintre principalii jucatori pe piața vinurilor din Romania, vanzari cu 13% mai mari fața de anul anterior și peste 14 milioane de sticle vandute. Vorbim despre o creștere sustenabila in condițiile in care Jidvei este singurul producator care realizeaza…

- ♦ Agricost este cea mai mare ferma de cereale din Romania si opereaza in sistem de arenda aproape 56.000 de hectare de teren in Insula Mare a Brailei. Producatorul de cereale si seminte oleaginoase Agricost, un busi­ness de 86 de mi­lioane de euro deti­nut de antre­prenorul Constantin…

- Parcul auto national din Romania a ajuns, la finele anului 2017, la peste 7,635 milioane de unitati, in crestere cu 8,91% fata de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultate de AGERPRES. 0 0 0 0 0 0

- Plecarile romanilor in strainatate, inregistrate la punctele de frontiera, au fost in anul 2017 de aproape 20 de milioane, in crestere cu aproape 25% fata de 2016, 7 plecari din 10 fiind la volanul unei masini, au transmis vineri reprezentantii Institutului National de Statistica. Potrivit statisticienilor,…

- In sedinta extraordinara a Consiliului Judetean Caras-Severin au fost aprobate cinci proiecte de hotarare referitoare la imprumutul pe care S.C. Aquacaras va incerca sa-l obtina pentru cofinantarea proiectului „Modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Caras-Severin, Romania“.…

- Un numar de 4.691.652 pensionari de asigurari sociale era inregistrat la finele anului 2017 in Romania, iar pensia medie a fost de 1.071 lei, cu 140 lei peste cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), informeaza AGERPRES . Conform…

- Biblioteca Digitala a Bucureștilor este din nou online, incepand de ieri, urmare a intervenției unei echipe de specialiști de la Compania Municipala Tehnologia Informației, care in ultimele saptamani a efectuat un audit amanunțit al sistemelor hardware și software care deservesc acest proiect. In acest…

- ”Nu stiu daca romanii fac bani mai usor, dar cu siguranta fac mai multi“, spune Bogdan Pitigoi, fondator si presedinte al Tester Grup, referindu-se la motivul pentru care mediul de afaceri din Iasi traverseaza un moment favorabil. ”in Romania e fain si in Iasi e si mai fain“, rade el. ”Iasi este in…

- Activele nete ale celor 189 de fonduri deschise si inchise (cu exceptia SIF si a Fondului Proprietatea), locale si straine, au crescut cu 0,3% in luna decembrie, pana la nivelul de 26,4 miliarde de lei (5,7 miliarde de euro), inregistrand un avans de 5,6% in anul 2017, potrivit unui comunicat al…

- Spitalul Clinic de Urgenta „Prof. Dr. Agrippa Ionescu“, administrat de Serviciul Roman de Informatii (SRI), va cumpara reactivi si consumabile in valoarea de 6,35 milioane lei (1,4 milioane euro), fara TVA, de la patru firme, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice…

- Ingo Nissen, managing director in cadrul Sonae Sierra, compania care a dezvoltat si detine centrul comercial ParkLake din Bucuresti, spune ca este mandatat de board-ul companiei sa caute noi oportunitati de dezvoltare in Romania si ca nord-vestul Bucurestiului este o zona in care ar mai fi loc de…

- In ultima sedinta de Consiliu Local, de la finele anului, s-a aprobat majorarea taxelor si impozitelor in Municipiul Ramnicu Valcea. Aceasta modificare se va resimti adanc in buzunarele localnicilor. Vinovate de „nota de plata” pe ramnicenii sunt obligati s-o plateasca se fac fostele administratii,…

- Exista multe mituri in lumea ”gulerelor albe”, iar unul dintre acestea este ca sefii bancilor nu se amesteca deloc cu oamenii obisnuiti. Nu este, insa, mereu asa, cel putin in cazul unuia dintre cei mai admirati directori de banca de la noi. CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania , l-a intalnit pe…

- O conducta de alimentare cu apa recent inlocuita in fața Pieței Civice din Vaslui, zona refacuta complet cu fonduri europene, se sparge zilnic din cauza imbinarilor prost facute de catre firma care a realizat lucrarea. In mai puțin de doi ani, cinci racorduri au cedat pe o porțiune de cateva zeci de…

- Producatorul de camere video sport GoPro, prezent si in Romania cu un birou, se tranzactioneaza pe bursa de la New York in scadere chiar si cu 20% fata de sedinta precedenta dupa ce compania a anuntat ca se asteapta la vanzari in trimestrul patru mai mici decat cele previzionate, va concedia 250…

- Legislatia pentru Inspectiile Tehnice Periodice (ITP) pentru autovehicule s-a schimbat de la 1 ianuarie 2018, astfel incat pentru masinile mai vechi de 12 ani este nevoie anual de ITP, iar pentru masinile noi prima vizita la ITP se face la trei ani de la data primei inmatriculari in Romania, nu la doi…

- Exporturile au avansat cu doar 2,7% fata de perioada corespunzatoare din 2016, pana la 4,453 miliarde de euro, in timp ce importurile au totalizat 5,211 miliarde de euro, un plus de 9,5%, conform datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). In primele 9 luni din 2017, deficitul…

- Gest extraordinar de frumos facut de angajații unei cafenele din Targu-Mureș. Aceștia ii ajuta pe cei nevoiași, care abia au ce manca. Nu puțini sunt cei care abia iși duc traiul de zi cu zi și au ce pune pe masa in Romania. O cafenea din Targu-Mureș face un gest de milioane pentru persoanele neajutorate…

- Implicarea Transgazului in Republica Moldova, intr-o tara vorbitoare de limba romana, este cea mai buna ocazie pentru Romania de a castiga experienta, incredere si competenta prin extinderea dincolo de granite a unor servicii atat de esentiale, precum cele de transport si furnizare de energie.