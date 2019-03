Bryan Adams a lansat albumul “Shine A Light” Castigatorul premiului Grammy, Bryan Adams, a lansat albumul “Shine A Light”, realizat in co-productie cu compozitorul Ed Sheeran. Bryan l-a cunoscut pe Ed in Dublin, la unul dintre show-urile sale si au tinut legatura de atunci. Intr-o zi i-a trimis pur si simplu un refren, o idee de piesa, despre care stia doar ca ar vrea sa se numeasca “Shine A Light”. Bryan l-a intrebat pe Ed daca ar fi interesat sa colaboreze. La scurt timp, dupa cateva zile, Ed i-a trimis cateva versuri care completau refrenul si de atunci cei doi au continuat sa colaboreze. “Ma bucur ca pot sa adaug in palmaresul meu acest… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

