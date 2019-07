Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera "inacceptabil" faptul ca romanii nu stiu cu ce mandat merge presedintele Klaus Iohannis la reuniunea dedicata desemnarii noilor sefi ai forurilor de...

- Maia Sandu a purtat, la București, o discuție cu președintele Romaniei, Klaus Iohannis, dupa care va avea intrevederi cu premierul roman, Viorica Vasilica Dancila, reprezentanți ai Parlamentului roman.

- Liderul USR Dan Barna a declarat, intrebat despre informația din Financial Times potrivit careia Klaus Iohannis ar putea deveni președintele Consiliului European, ca este un tip de decizie foarte personala care l-ar pune in dificultate, in perspectiva candidaturii acestuia la prezidențiale.„Acest…

- Klaus Iohannis: "Incepe schimbarea in bine!". S-a terminat razboiul Dragnea - Iohannis? "Poate are dreptate presedintele Iohannis. Ma cam indoiesc insa, pentru ca valul de ura ridicat este greu de coborat peste noapte. Dispariția abrupta a lui Liviu Dragnea, in acest proces ciudat, lasa valul…

- De mai bine de trei saptamani, Mihai Constantinescu, in varsta de 73 de ani, se afla internat in spital, in stare critica, in urma unui stop cardio-respirator. Cei care il cunosc ateapta zi de zi vești despre situația artistului, iar soția acestuia nu și-a pierdut inca speranța. In cursul nopții de…

- Papa Francisc a salutat, la inceputul discursului rostit la Palatul Cotroceni, pe presedintele Iohannis, pe premierul Dancila si pe toti cei prezenti, in cazul Patriarhului Daniel folosinfd formula "Cu mare iubire, il salut pe preafericitul meu frate Daniel". "Ma bucur sa ma aflu in frumoasa dumneavoastra…

- Ludovic Orban a declarat, referitor la faptul ca Alianța USR-PLUS a anunțat ca va avea candidat propriu la alegerile prezidențiale, iar Dacian Cioloș și-a aratat disponibilitatea pentru a candida, ca este democrație și orice are dreptul legal sa se inscrie in aceasta cursa.„Ce sa le facem?…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat miercuri, la Antena 3, ca spera ca Klaus Iohannis sa nu mai castige un nou mandat la Cotroceni, precizand ca ALDE si PSD au decis sa aiba un candidat comun la Presedintie, iar dupa alegerile europarlamentare vor lua o decizie in functie de candidatul…