Bruxellesul se fereşte să înceapă o investigaţie europeană pe tema manipulării ROBOR Bruxellesul a dat cu flit puterii de la Bucuresti la cerea de a deschide o investigatie europeana pe tema manipularii ROBOR. Comisarul pentru concurenta a raspuns scrisorii unor europarlmentari PSD in care arata ca documentatia prezentata este veche, de peste 10 ani, iar datele oferite nu sugereaza ca exista dovezi de manipulare, potrivit digi24,ro. Citește și: Nimeni nu știa aceste detalii! Cum a caștigat Adelina Pestrițu primii bani și pe ce i-a cheltuit Cel mai probabil acolo au ajuns detalii despre evenimentele din toamana lui 2008, cele pe care le flutura Daniel Zamfir, din… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

