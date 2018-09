Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) a trecut marti la o noua etapa in procedura de infringement vizand Polonia, apreciind ca Varsovia nu a raspuns ingrijorarilor sale cu privire la respectarea independentei justitiei in reforma Curtii Supreme poloneze, relateaza AFP conform News.ro . ”Raspunsul autoritatilor poloneze…

- 'Raspunsul autoritatilor poloneze nu inlatura preocuparile juridice ale Comisiei', afirma institutia - gardian al tratatelor - intr-un comunicat. La 2 iulie, Comisia Europeana a lansat o procedura de infringement impotriva Poloniei, prin trimiterea unei scrisori de notificare oficiala autoritatilor…

- Curtea Suprema din Polonia a suspendat aplicarea legii ce obliga pensionarea anticipata a judecatorilor si a apelat la Curtea Europeana de Justitie pentru a se pronunta daca modificarile recente aduse legii de functionare a curtii incalca regulile UE.

- "Rusine", "tribunale libere", "vom apara democratia", au scandat miile de protestatari in fata palatului prezidential din Varsovia, la cateva ore dupa ce seful statului, conservatorul Andrzej Duda, a promulgat o lege polemica, dorita de guvernul partidului Lege si Justitie (PiS, conservator).Senatorii…

- Conservatorii aflati la putere la Varsovia se pregatesc sa puna in aplicare marti controversatele reforme judiciare, fara sa dea niciun semn de flexibilizare, in pofida procedurii de infringement lansata in ajun de Comisia Europeana. Manifestatii de sprijin pentru judecatorii care contesta…

- Comisia Europeana a lansat luni o procedura de infringement impotriva Poloniei, prin trimiterea unei scrisori de notificare oficiala autoritatilor de la Varsovia, in legatura cu noua lege privind Curtea Suprema, releva Reuters si AFP. La data de 3 iulie, 27 dintre cei 72 de judecatori…