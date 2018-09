Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a promis ca tara sa nu va capitula in fata amenintarilor SUA si va combate „jocurile” care ii afecteaza economia. Aceste declarații au fost facute pe fondul tensiunilor dintre Ankara si Washington, provocate de refuzul autoritatilor turce de a-l elibera…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a stabilit joi cu omologul sau din Turcia, Recep Tayyip Erdogan, intensificarea relatiilor economice bilaterale, anunta surse prezidentiale turce. Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a stabilit joi cu omologul sau din Turcia, Recep Tayyip Erdogan,…

- “Scopul operatiunii este de a obtine o capitulare a Turciei in toate domeniile, de la finante la politica. Ne confruntam din nou cu un complot politic. Cu ajutorul lui Dumnezeu, vom invinge″, a spus declarat Erdogan in fata sustinatorilor sai la Trabzon, oras situat la Marea Neagra (nord-est). Daca…

- Turcia intentioneaza sa emita pentru prima oara titluri de stat in yuani (renminbi), a anuntat vineri presedintele Recep Tayyip Erdogan, citat de Xinhua. Erdogan a explicat ca obligatiunile in moneda nationala chineza sunt raspunsul Turciei la evaluarile ale institutiilor de rating, pe care le-a apreciat…

- Turcia lui Erdogan, aflata in marș spre refacerea vechiului imperiu, are de parcurs situații diferite de cele din perioada medievala, in care și-a construit gloria și imperiul, și de gasit soluții corespunzatoare. Alianța NATO, din care inca face parte, și prevazuta alianța dintre Israel și Grecia…

- Sase cetateni romani, intre care cinci minori, si un cetatean sirian, membru de familie, au fost repatriati, joi, din Siria, prin Turcia, a anuntat Ministerull Afacerilor Externe (MAE). Echipele consulare mobile ale Ambasadei Romaniei la Ankara si Consulatului General al Romaniei la Istanbul au insotit…

- Reprezentantii Karsan Otomotiv si RATBV S.A. au semnat contractul de achizitie a 105 autobuze Menarinibus Citymood, in prezenta primarului George Scripcaru si a Excelentei-Sale, ambasadorul Turciei la Bucuresti, domnul O. Koray Ertas. Mijloacele de transport in comun vor fi produse dupa un concept,…

- Asistentul secretarului american de stat pentru afaceri politico-militare, ambasadorul Tina Kaidanow, a mai spus in fata presei la Farnborough ca o delegatie a executivului SUA prezenta la acest salon aeronautic se intalneste cu aliati in speranta sporirii vanzarilor de echipamente militare americane.Departamentul…