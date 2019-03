Bruxelles-ul vrea să controleze calitatea justiţiei în statele membre Statele membre ale Uniunii Europene încep sa lucreze la un mecanism comun de evaluare a statului de drept. Acest lucru a fost dezvaluit marți, la reuniunea miniștrilor de externe din cele 28 de state membre, la Bruxelles. Mecanismul a fost propus de ministrul belgian de externe, Didier Reynders, și de ministrul german pentru afaceri europene, Michael Roth, ideea fiind ca acesta sa semene cu revizuirea actuala a politicilor bugetare, potrivit Capital.bg, citat de Rador.



Sursa articol: hotnews.ro

Sursa articol: hotnews.ro

