Stiri pe aceeasi tema

- Polonezii care au devenit victime ale nazistilor pe vremea celui de-al Doilea Razboi Mondial pot cere Germaniei despagubiri individuale de pana la 440 de miliarde de euro in total, a declarat joi deputatul Arkadiusz Mularczyk, seful Comisiei parlamentare responsabile de stabilirea reparatiilor de razboi…

- Comisia Europeana a amintit Poloniei ca mai are timp doar pana la sfarsitul acestei zile sa raspunda preocuparilor executivului comunitar privind reforma sistemului judiciar si statul de drept, in timp ce guvernul de la Varsovia transmite ca nu intentioneaza sa schimbe ceva in aceasta reforma, informeaza…

- Premierul polonez nu a detensionat conflictul cu Bruxelles-ul in problema justitiei. Continua linia premierului anterior, Szydlo, incercand uneori sa se conformeze limbajului propriei tabere. A iesit la iveala lipsa de experienta politica si lipsa unor consilieri competenti. Accidente au avut multi…

- Polonia a transmis CE ca nu renunta la modificarile legilor justiției spunand ca reforma sistemului judiciar a restabilit echilibrul intre puterile statului, scrie EUObserver. In raspunsul transmis de Varșovia se arata ca “reformele … au restabilit echilibrul necesar intre puterile executive, legislative…

- Comisia Europeana a amintit marti Poloniei ca mai are timp doar pana la sfarsitul acestei zile sa raspunda preocuparilor executivului comunitar privind reforma sistemului judiciar si statul de drept, in timp ce guvernul de la Varsovia transmite ca nu intentioneaza sa schimbe ceva in aceasta reforma,…

- O delegatie a Parlamentului European a purtat timp de trei ani negocieri secrete cu Coreea de Nord in incercarea de a se pune capat programului nuclear al Phenianului, a dezvaluit unul din membrii acestei delegatii, in marja sesiunii plenare de la Strasbourg a legislativului european, transmite AFP.…

- Ministrul Justiției le-a transmis un mesaj dur celor de la Consiliul Superior al Magistraturii, care au dat aviz negativ solicitarii de revocare a Laurei Codruța Kovesi. Tudorel Toader așteapta motivarea celor de la CSM pentru a trimite mai departe cererea de revocare a șefei DNA catre Klaus Iohannis."Eu…

- Daciana Sarbu a explicat pentru DCNews cum a decis sa voteze pentru activarea articolul 7 in cazul Poloniei, in contradicție cu ceilalți colegi europarlamentari ai PSD, o mișcare care a fost descrisa ca un act de rebeliune la Bruxelles.

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a transmis joi Comisiei Europene un document de 96 de pagini cu explicatii detaliate asupra controversatelor reforme judiciare din tara sa, ce au determinat executivul comunitar sa lanseze impotriva Poloniei o procedura fara precedent prin care s-ar putea ajunge…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a transmis joi Comisiei Europene un document de 96 de pagini cu explicatii detaliate asupra controversatelor reforme judiciare din tara sa, ce au determinat executivul comunitar sa lanseze impotriva Poloniei o procedura fara precedent prin care s-ar putea ajunge…

- Situatia geopolitica a Poloniei arata in prezent in felul urmator: In Est - se stie - relatiile Poloniei cu Rusia sunt inghetate, iar relatiile NATO cu Rusia incep sa aminteasca de realitatile razboiului rece. In Sud - vise cetoase despre Trei Mari, idee care deocamdata se reduce la alianta cu Victor…

- Despre Liviu Dragnea, The Economist mentioneaza ca nu a putut ocupa o functie in stat din cauza unei condamnari, ca numeste prim-ministri „stersi”, cel de-al cincilea, Viorica Dancila, fiind prezentat drept „un membru obscur al Parlamentului European”. Un alt exemplu este cel al premierului ceh Andrej…

- Jurnalistii de la The Economist fac o radiografie a liderilor Europei care nu pot ocupa functii de conducere din cauza problemelor penale, dar care sunt la putere prin intermediul oamenilor lor de incredere. Jaroslaw Kaczynski, presedintele partidului de guvernamant din Polonia, si Liviu Dragnea, condamnat…

- Cel putin trei persoane au murit si alte 21 au fost ranite, dupa ce o cladire cu trei etaje din Poznan (vestul Poloniei) s-a prabusit, cel mai probabil ca urmare a unei explozii de gaze, au anuntat pompierii, relateaza AFP.

- Europaralmentarii PSD au votat, vineri, impotriva unei rezolutii initiate de grupul Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European (S&D), din care fac parte si ei, care vizeaza activarea Articolului 7 din Tratatul de la Lisabona impotriva Poloniei, ca urmare a ingrijorarilor…

- In intervenția sa de ieri din Parlamentul European, Laurențiu Rebega, europarlamentar, a luat apararea Poloniei impotriva votului de sancționare a acestui stat care a avut loc in plenul de la Bruxelles.

- In intervenția sa de ieri din Parlamentul European, europarlamentarul Laurențiu Rebega a luat apararea Poloniei impotriva votului de sancționare a acestui stat care a avut loc in plenul de la Bruxelles, potrivit stiripesurse.ro. Rebega a precizat in discursul sau ca ”activarea articolului 7 din TUE…

- In intervenția sa de ieri din Parlamentul European, europarlamentarul Laurențiu Rebega a luat apararea Poloniei impotriva votului de sancționare a acestui stat care a avut loc in plenul de la Bruxelles. Rebega a precizat in discursul sau ca ”activarea articolului 7 din TUE este cea mai dura…

- Lucrurile stau cat se poate de prost. Ele au fost comunicate voalat și oficial, dar neoficial se poate vorbi de o adevarata catastrofa. Oficial am aflat cu toții ca prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a fost intr-o vizita oficiala la București pentru a netezi asperitațile in…

- Eurodeputatii au aprobat joi procedura Comisiei Europene (CE) vizand sa sanctioneze reformarea sistemului judiciar si sa plaseze presa din Polonia sub un control strict, considerate de Bruxelles o incalcare a statului de drept, relateaza Reuters.

- Eurodeputatii au aprobat joi procedura Comisiei Europene (CE) vizand sa sanctioneze reformarea sistemului judiciar si sa plaseze presa din Polonia sub un control strict, considerate de Bruxelles o incalcare a statului de drept, relateaza Reuters.UE a lansat o procedura in baza Articolului…

- "Ne aflam in prezent intr-o situatie diferita decat inainte. Avem un dialog real cu Polonia, insa dialogul este folositor numai atunci cand aduce rezultate", a declarat Timmermans. In cadrul unei reuniuni a ministrilor afacerilor europene din UE, Frans Timmermans a subliniat ca pozitia…

- Polonia nu este in nici un caz unica tara in care evreii au fost persecutati de vecinii lor. In jur de 3 milioane dintre cei ucisi in Holocaust au murit aproximativ tot acolo unde au si trait, macelariti in satele lor aflate pe tot cuprinsul republicilor baltice, Belarusului, Ucrainei, dar si Poloniei.…

- Guvernul polonez este deschis fata de structurarea unei pozitii comune a Poloniei si a Israelului cu privire la legea privind Holocaustul adoptata de parlamentul de la Varsovia, a declarat vineri seful diplomatiei poloneze Jacek Czaputowicz, care a subliniat ca aceasta solutie depinde de cei ''doi…

- "Nu Europa are ceva cu noi, ci, se pare ca noi avem ceva cu noi" Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat joi, la TVR 1, ca în dezbaterile din Parlamentul European despre legile justitiei au fost spuse "multe inexactitati, multe neadevaruri", fiind "un fel de furtuna…

- Ministrul-presedinte destituit al Cataloniei, Carles Puigdemont, are intentia sa depuna juramantul pe 18 februarie la Bruxelles. Ar trebui sa urmeze o depunere a juramantului in fata parlamentului catalan, pe 21 sau 22 februarie, dar atunci ar trebui gasita o alternativa, arata miercuri media catalane.…

- Ambele echipe de negociere au inceput marti un dialog "intens" la Bruxelles, pentru a incerca sa se puna de acord, inainte de sfarsitul lunii martie, cu privire la conditiile unei perioade de tranzitie. Michel Barnier, negociatorul-sef al Uniunii Europene (UE), a avertizat luni ca anumite bariere in…

- Ministerul de Externe al Poloniei a transmis ca spera ca relatiile cu SUA vor ramane neschimbate, dupa ce Parlamentul de la Varsovia a adoptat un proiect de lege controversat privind Holocaustul, despre care Washingtonul a comentat ca ar putea submina "libertatea de exprimare si discursul academic".

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, joi, ca legarea fondurilor europene de statul de drept în Polonia si România ar constitui &"o încalcare grosolana nu numai a prevederilor, dar si a principiilor fundamentale ale

- Biletul zilei: Italia, favorita grupei A a Europeanului de futsal, da astazi piept cu reprezentativa Serbiei. Diferența dintre cele doua formații este extrem de mare, "Squadra Azzura" mizand pe cateva din starurile acestui sport, jucatori autohtoni, cat și brazilieni naturalizați de mare valoare.…

- "Sau luptam sa ne cucerim pozitia, sau nu o vom avea. Pe ochi frumosi sau in calitate de colegi nu ne va da nimeni nimic", spune Jaroslaw Kaczynski despre relatiile Poloniei cu UE intr-un intervi pentru "Gazeta Polska", citat de Rador. Kaczynski, omul care controleaza cu mana forte majoritatea parlamentara…

- S-a indepartat perspectiva considerarii Poloniei drept tara care nu respecta statul de drept, dar devine reala viziunea banilor mai putini din viitorul buget al Uniunii, potrivit Rzeczpospolita , citat de Rador. In plus, in afara de Polonia si alte tari au probleme. In mod traditional Ungaria, dar acum…

- Polonia si Ungaria sunt obligate sa iși revizuiasca planurile privind Europa. Cele doua tari incearca sa contracareze pactul dintre Emmanuel Macron și Angela Merkel si se simt amenințate de proiectul președintelui francez și al cancelarului german pentru a reinnoi și a consolida Uniunea, scrie publicatia…

- Trei persoane au fost arestate pentru propaganda nazista in Polonia, a anuntat marti procuratura, transmite agentia poloneza de presa PAP. Cei trei au fost arestati la recomandarea Biroului procurorului din Gliwice (sudul Poloniei), care a lansat sub supervizarea procurorului general al…

- Ministrul de externe, Teodor Melescanu, a participat, luni, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe (CAE), care s-a desfasurat la Bruxelles, in marja evenimentului seful diplomatiei romane avand intrevederi bilaterale cu noii ministri de externe polonez si austriac.Potrivit unui comunicat…

- Un protest international fata de "politica de control si dictatura, fata de violarea Constitutiei, violarea principiilor democratice si a conventiilor Uniunii Europene" este programat, duminica, la ora 14.00, in 40 de orase ale Poloniei, in Berlin, Praga, iar in Romania, in Bucuresti si Cluj. Protestul,…

- Proteste in problema schimbarii prevederilor privind avortul au loc in multe orase din Polonia. Manifestatiile sunt un raspuns la respingerea in Seim a proiectului "Sa salvam femeile 2017", potrivit Rador care citeaza Rzeczpospolita.pl.

- Noile legi in vigoare privind Curtea Suprema, Consiliul National al Magistraturii si tribunalele au fost "pregatite ca incalcare a regulilor fundamentale de creare a legilor", potrivit unei declaratii adoptate de Adunarea Generala a Judecatorilor Curtii Supreme. 69 de judecatori au aprobat declaratia,…

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale, Mircea Dusa, a participat marți, 16 ianuarie, la cea de-a saptea runda a Dialogului strategic structurat Romania – Polonia. Reuniunea a avut loc la Varsovia, iar delegatia condusa de Mircea Dusa a fost insotita de…

- Polonia se afla in discutii cu Ungaria sa creeze o banca de dezvoltare care sa tinteasca investitiile in infrastructrua in regiune si planuieste sa implice in proiet si Slovacia si Cehia, potrivit unui anunt al premierului Poloniei, Mateusz Morawiecki. Morawiecki s-a intalnit cu omologul sau ungar Viktor…

- Donald Tusk, fost premier centrist al Poloniei si principalul rival al partidului Lege si Justitie (PiS), al lui Jaroslaw Kaczynski, aflat la putere, a facut declaratiile respective in timp ce tara sa este implicata intr-o serie de conflicte cu UE.

- Observatorii occidentali tind sa-i contopeasca pe principalii doi propovaduitori ai populismului de dreapta: premierul ungar Viktor Orban si presedintele partidului de guvernare din Polonia, Lege si Justitie (PiS), Jaroslaw Kaczynski. Kaczynski promite de vreme indelungata pogorarea "Budapestei la Varsovia",…

- La putine ore dupa discutia dificila dintre noul premier Mateusz Morawiecki si presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in Polonia are loc o importanta remaniere de guvern. Printr-o mutare anticipata deja de mai multe zile, seful guvernului a inlocuit doi ministrii considerati dintotdeuna…

- Noul premier de la Varsovia, Mateusz Morawiecki, s-a debarasat de trei ministri controversati, in cadrul unei remanieri, inainte de a merge sa poarte discutii la Bruxelles, relateaza The Associated Press.

- Formatiunea conservatoare aflata la guvernare in Polonia si de asemenea majoritara in parlamentul de la Varsovia, Partidul 'Lege si Justitie nu va sustine niciodata un asemenea scenariu, intrucat el nu va rezolva vreo problema, dimpotriva, va crea altele noi', a indicat oficialul polonez.Referindu-se…

- Scenariul unei eventuale iesiri a Poloniei din Uniunea Europeana (Polexit) 'este complet science fiction', a declarat vineri ministrul adjunct de externe polonez Konrad Szymanski, cand a fost intrebat la o emisiune difuzata de internet daca o astfel de evolutie ar fi una realista, informeaza…

- In fata amenintarii art.7, Ungaria a devenit aliatul principal al Poloniei. Acolo s-a dus Morawiecki in prima sa vizita. Scopul a fost atins, cu toate ca la conferinta de presa a ambilor lideri, atunci, cand premierul ungar a spus ca va recurge la veto pentru a bloca sanctiunile Uniunii impotriva Poloniei…

- Ministrul polonez al sanatatii, Konstantyn Radziwill, nu a reusit sa rezolve problema cheltuielilor mici in ocrotirea sanatatii. Nu a reusit nici sa-i convinga pe rezidenti ca va reusi sa rezolve macar jumatate din cererile lor. A fost ca de obicei: majorari de venituri de cativa bani si speranta ca…

- "Revoluția democratica ce a cuprins Europa Centrala dupa prabușirea Uniunii Sovietice este in pericol sa fie inversata. In ultimii ani, in Ungaria a inceput contruirea unei autocratii de facto, sub cochilia unor instituții democratice care au eșuat. Polonia urmeaza acum același curs. Uniunea Europeana pare incapabila sa opreasca aceste…

- Ieșirea Poloniei din UE este foarte puțin probabila. Deși nu tuturor le pare o tragedie - vocile "ce nevoie avem de aceasta Uniune" se aud acum tot mai des decat inainte de scandalul dintre guvernul PiS și Bruxelles, potrivit Rador. Imi amintesc ca in referendumul din anul 2003 impotriva intrarii in…