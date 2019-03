Bruxelles. Se împart fondurile europene. Care sunt prioritățile ”Pentru viitoarea perioada de programare se menține continuarea investițiilor in infrastructura de sanatate și nu numai, dar in domeniul sanatații și pentru tratamentele precoce ale unor boli, de asemenea in sistemul de educație, investiții atat in infrastructura cat și in tot ceea ce inseamna masuri pentru reducerea abandonului școlar. Infrastructura in domeniul transporturilor ramane o prioritate și ce a aparut ca și absolut necesar continuarea investițiilor in infrastructura de apa potabila și canalizare in Romania. (...) S-a discutat de liniile de finanțare pentru perioada urmatoare de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

