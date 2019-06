Stiri pe aceeasi tema

- Delicatele negocieri angajate la summitul european in vederea gasirii unei personalitati care sa fie acceptata la presedintia Comisiei Europene (CE) pareau in impas joi, in contextul in care niciunul dintre pretendentii aflati in cursa nu intrunea consensul, relateaza AFP, potrivit news.ro.Presedintele…

- Juncker se va intalni cu Theresa May, cea care va fi inlocuita din functia de prim-ministru al Marii Britanii dupa ce va fi ales un nou lider al Partidului Conservator, inaintea summit-ului UE de la Bruxelles de marti.Juncker a afirmat la Bruxelles inaintea summit-ului ca opinia sa privind…

- Deși tanar, Alin Ignat este vicepreședintele PNL Alba Iulia. A facut echipa cu Mircea Hava. Plecarea lui Mircea Hava la Bruxelles, l-a facut pe tanarul liberal sa posteze pe pagina sa de socializare un mesaj emoționant de ramas bun in care il felicita pe acesta și ii mulțumește totodata pentru tot ce…

- Dupa alegerile europarlamentare desfașurate duminica, marele caștigator, chiar daca rezultatele sunt parțiale este PNL. In acest sens, liberalii și-au adjudecat cel puțin 10 locuri de europarlamentari, printre ei primarul din Alba Iulia, Mircea Hava și proaspatul membru de partid, Rareș Bogdan nascut…

- Calin Popescu Tariceanu a vorbit, in cadrul interviului acordat DC News, despre ceea ce se va intampla in viitorul Parlament European si ce schimbari se vor produce dupa aflarea rezultatului votului din data de 26 mai. "Configuratia viitorului Parlament European va diferi de cea actuala,…

- Președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a anunțat, la Bruxelles, ca alegerea Sibiului ca loc al actualului summit European, ultimul inainte de alegerile din 26 mai, i se datoreaza lui personal informeaza Europa Libera.Jean-Claude Juncker a spus ca el a propus reuniunea de saptamana…

- Presedintele Comisiei Europene Jean Claude Juncker si alti reprezentanti ai CE se vor reuni, miercuri, la Bruxelles, in sedinta Colegiului Comisarilor pentru a discuta despre situatia statului de drept in Romania. „Juncker si Comisia Europeana trebuie sa actioneze pentru garantarea principiilor statului…