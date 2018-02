Stiri pe aceeasi tema

- O retea care aducea imigranti ilegali din Sri Lanka in Marea Britanie, via Paris, cu plecare de pe aeroporturi din estul Frantei sau din Germania, a fost dezmembrata in cursul saptamanii trecute, a indicat luni o sursa din cadrul politiei franceze, transmite AFP. Dupa noua luni de ancheta, politia…

- Celebrul violonist de jazz de origine franceza Didier Lockwood a murit duminica in urma unei crize cardiace, la Paris, la varsta de 62 de ani, lasand un mare gol mare pe scena muzicala din Franta si din strainatate, informeaza luni AFP. “Sotia sa, cele trei fiice, familia, agentul, colaboratorii si…

- La finalul cantonamentul de pregatire programat pe plan local, liderul turului ediției 2017-2018 a campionatului Ligii A Prahova, CS Blejoi, a avut antamat un meci amical, sambata, in județul Dambovița, per terenul formației din Liga a III-a, FC Aninoasa. Trupa antrenata de Cristian Balașa, fost jucator…

- Formatia Astra Giurgiu a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 4-3 (3-1), echipa Gaz Metan Medias, in etapa a XXIV-a a Ligii I.Au marcat: Balaure '20, Fl. Matei '37, Urko Vera '41, Moise '76 / Rondon '16, '65, M. Constantin '81. 0-1, min 16 - Mario Rondon a marcat cu capul…

- Mai multe incidente s-au inregistrat joi seara intre manifestanti ai micului grup de extrema dreapta Forza Nuova si fortele de ordine la Macerata, in centrul Italiei, unde sambata a avut loc un atac armat cu tenta rasista, scrie AFP. In pofida interdictiei de a manifesta, cateva zeci de…

- Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR Cluj, este nemulțumit de injumatațirea punctelor și dorește schimbarea regulamentului Ligii 1. "Aceasta injumatațire a punctelor nu este corecta. De exemplu, daca acum s-ar termina campionatul, noi am avea un punct peste Steaua și doar patru peste Craiova,…

- Dan Petrescu l-a umilit pe Dumitru Stangaciu și a batjocorit memoria lui Didi Prodan. ”Bursucul”, caracter dificil. Dan Petrescu, cel care recent a implinit varsta de 50 de ani, este cunoscut ca un personaj vulcanic, cu un caracter dificil. Pana și colaboratorii cei mai apropiați lucreaza cu manuși…

- Cel puțin cinci migranți au fost impușcați in orașul francez Calais, dupa ce doua grupuri originare din Eritreea și respectiv Afganistan s-au luat la bataie. Sute de migranți ilegali se afla in zona, in incercarea lor de a traversa Canalul Manecii pentru a ajunge in Marea Britanie.

- S-a inscris de 263 de ori in prima parte a sezonului, iar multe goluri au impresionat spectatorii. Inainte de reluarea campionatului, Betano.com, sponsorul oficial al Ligii 1, va prezinta un top 10 al celor mai frumoase reusite.

- Cel putin 13 persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, in urma unor confruntari produse joi dupa-amiaza in terminalul portuar Calais, situat in nordul Frantei, intre imigranti extracomunitari, informeaza cotidianul Le Figaro.

- FC Viitorul aduce la cunostinta mai multe informatii importante sustinatorilor si spectatorilor care doresc sa isi achizitioneze un document de acces in stadionul central din Complexul Academiei de Fotbal "Gheorghe Hagi" situat la Ovidiu, pentru a viziona meciuI FC Viitorul Astra Giurgiu, din etapa…

- Volumul transferurilor banești din afara Republicii Moldova în favoarea persoanelor fizice în luna decembrie 2017, prin intermediul bancilor licențiate au constituit 106.22 milioane de dolari, în creștere cu 13.0 la suta comparativ cu decembrie 2016, se arata într-un raport…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat astazi ca meciul dintre Dinamo și FCSB, din etapa a 25-a a Ligii 1, se va juca pe 18 februarie la ora 20:45. Arena Naționala va fi gazda primului derby al anului 2018. Programul celorlalte partide nu a fost stablit și va fi dat publicitații luni, 29 ianuarie 2018,…

- Guvernul belgian intenționeaza sa faca ordine in privința migranților care au invadat Bruxellesul dupa demontarea taberei de la Calais, unde aceștia așteptau momentul pentru a putea trece Canalul Manecii in Marea Britanie.

- Biografia consacrata a Primei Doamne a Franței, scoate la iveala o serie de lucruri necunoscute înca despre soția lui Macron. A fost patinatoare - În adolescența, Brigitte Trogneux a facut parte din echipa de patinaj a orașului francez Amiens. Nu a fost întotdeauna…

- "Siria condamna minciunile si acuzatiile (...) privind utilizarea de arme chimice", a spus o sursa din cadrul Ministerului de Externe de la Damasc, citata de agentia oficiala de presa SANA.Luni, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) a acuzat fortele proregim de un nou atac…

- Miriuta i-a gasit inlocuitor lui Steliano Filip la CFR Cluj Inca un jucator de la CFR Cluj este dorit de Vasile Miriuța la gruparea din “Ștefan cel Mare”. Este vorba despre fundașul stanga, Alexandru Vlad. Dupa plecarea lui Steliano Filip la Hajduk Split, fostul antrenor al CFR-ului cauta soluții…

- CSȘ-CSM Ploiești – Phoenix Constanta, astazi, ora 15:00, Sala „Olimpia” Bogdan Chitic La cel de-al treilea sezon consecutiv in Liga 1, baschetbalistele de la CSȘ-CSM Ploiești sunt pregatite sa ia in premiera contactul cu faza semifinala. Aflate pe poziția a 4-a inaintea debutului in a doua jumatate…

- Johnson, unul dintre cei mai vocali politicieni care au militat pentru iesirea Marii Britanii din UE, i-a transmis presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, ca este ridicol ca cele doua tari sunt legate de o singura cale ferata, sugerand ca ar trebui construit un pod intre Regatul Unit si Franta.”Sunt…

- Marea Britanie va plati inca 44 de milioane de lire sterline Franței pentru a se proteja de migranți, care ar putea trece Canalul Minecii prin portul de la Calais. In acest sens, Theresa May este pregatita sa investeasca in consolidarea controalelor de frontiera ale Franței, scrie Metro. Oficialii de…

- Premierul britanic, Theresa May, si presedintele francez, Emmanuel Macron, au semnat joi un nou tratat privind controlul imigratiei tarile lor, cu prilejul celui de-al 35-lea summit franco-britanic, la Academia Regala Sandhurst, in apropiere de Londra, transmite AFP. Noul tratat vizeaza…

- Guvernul britanic va anunta joi ca isi va spori cu 44,5 milioane de lire sterline (50,5 milioane de euro) contributia financiara pentru Calais si zona de coasta franceza pentru a intari securitatea la frontiera, relateaza AFP, conform agerpres.ro. ''Acesti bani trebuie investiti in ameliorarea…

- Franta si Marea Britanie vor semna un nou tratat privind imigratia, la o intalnire care va avea loc joi intre presedintele Emmanuel Macron si prim-ministrul Theresa May, au transmis oficiali francezi.Intalnirea celor doi va avea loc in Marea Britanie. Tratatul va „completa” si nu inlocui acordul…

- Presedintele Emmanuel Macron este ferm si spune ca tara sa nu va permite o noua tabara de refugiati la Calais, asa cum s-a intamplat acum aproape trei ani, cand peste opt mii de refugiati au creat un adevarat haos in regiune.

- Presedintele Emmanuel Macron a declarat marti ca 'in niciun caz' statul francez 'nu va permite refacerea 'junglei' ' de la Calais, numele dat taberei cu 8.000 de migranti desfiintata in 2016 in orasul din nordul Frantei, si a cerut Marii Britanii sa ofere raspunsuri la solicitarile Frantei in legatura…

- Echipa secunda a Astrei și-a reluat pregatirile sub comanda aceluiași antrenor, Marius Maldarașanu, care a refuzat oferta venita de la Voința Turnu Magurele. Printre jucatorii prezenți la primul antrenament al anului s-a aflat și Alexandru Ionița II, liderul primei echipe ramas, cel puțin deocamdata,…

- Marea Britanie i-a furnizat Frantei ajutor suplimentar pentru securizarea frontierelor sale, a afirmat luni purtatorul de cuvant al premierului britanic Theresa May, transmite Reuters. ''Acesta este un acord (Le Touquet) de care au beneficiat ambele parti, inca de la conceperea…

- Un baietel descoperit mort pe un drum, aerul care se umple treptat de fum sau politia care isi incarca armele: Asa arata viata de zi cu zi in tabara de imigranti "Jungla din Calais", recreata pe scena unui teatru din Londra de un proiect indraznet semnat de doi tineri dramaturgi, noteaza AFP.…

- Olimpia Satu Mare, lanterna roșie a Ligii a II-a, dupa ce a fost penalizata 12 puncte din cauza datoriilor catre jucatori, are șanse mici sa joace returul. Toti finantatorii posibili au fost contactati, dar toti au refuzat sa ajute echipa, așa ca sur...

- Petrolul si-a stabilit, in mare parte, coordonatele perioadei de pregatire din aceasta iarna. Inaintea reluarii campionatului Ligii 3, din care are ca obiectiv promovarea, gruparea ploiesteana va efectua doua stagii centralizate si va sustine noua jocuri amicale, lista partenerilor de intrecere nefiind…

- Circa 200 de manifestanti au fost arestati sambata la Teheran, a afirmat duminica subprefectul pe probleme de securitate al orasului, Ali Asghar Nasserbakht, citat de agentia Ilna, apropiata reformatorilor, scrie AFP. "Aceste persoane au fost deferite justitiei (...) Mai multi studenti…

- Bibliotecarul care a traversat inot Dunarea, Avram Iancu, inoata 12 ore fara oprire pentru un copil bolnav de cancer. Banii stranși in urma acțiunii umanitare vor fi donați pentru ajutarea lui Patric Andrei, un baiețel de doar șapte ani din Petroșani care a diagnosticat cu boala nemiloasa. Avram Iancu…

- Cancelarul german Angela Merkel a cerut joi mai multa 'solidaritate' intre tarile Uniunii Europene in chestiunea migratiei, ea raspunzand astfel cererii presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, de a se renunta la cotele obligatorii de refugiati, informeaza agentia EFE. Aceasta 'solidaritate'…

- Volei Alba Blaj incepe miercuri, 13 decembrie, un nou sezon, al treilea consecutiv, in cea mai importanta competitie europeana intercluburi, Liga Campionilor. Campioana Romaniei la volei feminin va intalni, in prima partida, campioana Elvetiei, Volero Zurich, in Sala „Transilvania”din Sibiu, intr-un…

- Un feribot cu sute de oameni la bord a esuat astazi in portul Calais, aflat sub cod portocaliu de vant puternic informeaza Le Figaro. La bordul navei se aflau peste 300 de pasageri la bord care au scapat fara rani in urma incidentului. Traficul pe Canalul Manecii a fost interrupt. In aceasta dupa amiaza…

