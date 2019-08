Brutaria cu Povesti, locul in care bei cafea si ajuti copiii din centrele de plasament

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean va construi doua case de tip familial in localitatea timișeana Gavojdia. In plus, in localitate va fi inființat și un centru de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viața independenta. Președintele CJ Timiș, Calin Dobra, a semnat contractul de proiectare și execuție cu firma contractata,…

- Copiii din centrele de plasament au nevoie de ajutor pentru a ajunge mari. Ii poți ajuta daca te inscrii ca voluntar intr-un program prin care vei petrece cateva ore, saptamanal, cu acești copii. Programul educațional „Ajungem MARI” cauta voluntari pentru 2.200 de copii din București și 24 de județe,…

- Programul educațional Ajungem MARI cauta voluntari pentru 2.200 de copii din București și 24 de județe, voluntari care sa dedice copiilor 3 ore pe saptamana in urmatorul an școlar. Copiii din centrele de plasament au nevoie de oameni calzi care sa ii asculte, sa ii invețe și sa ii incurajeze permanent.…

- Copiii din centrele de plasament au nevoie de oameni calzi care sa ii asculte, sa ii invete si sa ii incurajeze permanent. Ei nu au familia aproape, iar personalul din centre este insuficient pentru a acoperi nevoile copiilor. Programul educational Ajungem MARI cauta voluntari pentru 2.200 de copii…

- „Este vorba de cele trei centre de plasament pe care le avem in județul Caraș-Severin: Speranța Reșița, Buna Vestire Caransebeș și Casa Noastra Zagujeni. Copiii nu raman pe drumuri odata cu desființarea acestor centre, dar exista aceasta obligativitate de desființare a centrelor de plasament…

- In judetul Iasi vor fi construite sapte case rezidentiale pentru copiii care provin din Centrele de plasament. Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa, a precizat ca in fiecare casa vor fi cazati copii cu vaste intre 8 si 14 ani. Maricel Popa: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/07/6-iulie-rdj-18-Maricel-Popa-case-unu.mp3…

- In plin sezon estival, Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj trimite 70 de copii in tabara la mare. Ei se vor bucura de un sejur de șapte zile la un hotel de trei stele din stațiunea Costinești, in perioada 13.07.2019 – 19.07.2019. Pe parcursul sejurului, copiii…

- Guvernul a adoptat, miercuri, un act normativ care prevede desființarea centrelor de plasament vechi pentru copiii aflați in grija statului. Din 2021 copiii aflați sub protecție sociala vor locui in case și apartamente de tip familial, a anunțat purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, conform…