- Cantareața de muzica populara Laura Lavric a vorbit despre sora sa, Ecaterina, cu care nu se ințelege deloc. Laura Lavric a fost implicata, in urma cu cațiva ani, intr-un scandal cu sora sa, Ecaterina, dupa ce aceasta a denigrat-o public. Laura Lavric și sora ei nu s-au ințeles inca din copilarie. Artista…

- Alexandra-Malina Lipara a obținut premiul I la secțiunea Poezie a LicArt, singurul concurs național de arte pentru liceeni, competiție ajunsa la cea de a 18-a ediție. Absolventa a Colegiului Hasdeu, Alexandra a intrat in competiție in perioada in care era inca eleva a liceului buzoian, 17 dintre cele…

- Cand circul la care lucreaza soseste in oras, lumea intoarce capetele dupa Devi Apriliyani, tanara care vrea sa arate ca femeile pot face ''lucruri periculoase''. ''Vreau sa demonstrez ca femeile, desi in general considerate slabe, sunt capabile sa faca lucruri periculoase'', a declarat cascadoarea…

- "Observ de cateva zile o zbatere disperata a d-nei Dancila in incercarea de a se salva de la inec. A ajuns sa promita cam tuturor parlamentarilor ALDE chiar portofolii ministeriale, doar - doar ii va convinge sa i se alature. Si, cum n-a reusit, acum a scos pe 'taraba', tot pentru colegii mei, inclusiv…

- Amestecul obtinut din bicarbonat si lamaie poate aduce organismului numeroase beneficii. Ambele produse au o multime de proprietati in comun, care sunt consolidate atunci cand sunt amestecate.

- Uitați standurile cu limonada, care circula din ce in ce mai des in media, aratand cat de implicați sunt parinții in a-i indruma pe micuții lor spre lumea antreprenoriala. Cele trei mari lucruri despre care ar trebui sa invețe copilul tau sunt cu totul altele. David este un business coach cu peste…

- Avocatul familiei Melencu, Tonel Pop, a adus noi informații in cazul dispariției celor doua adolescente din Caracal, Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu. "Sunt atat de multe lucruri de descoperit incat veți fi șocați”, spune Pop.

- Viorica Dancila, nominalizata de PSD pentru a candida la prezidentiale, are mare incredere ca il poate invinge pe Klaus Iohannis la alegerile din toamna. Pentru ca a fost primul premier femeie, primul presedinte de partid femeie, Viorica Dancila spune ca nu vede de ce Romania nu ar putea avea si primul…