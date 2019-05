Stiri pe aceeasi tema

- Lumea artiștilor de la Hollywood este in doliu. Vestea morții unui artist talentat și foarte apreciat in lumea intreaga a fost anunțata chiar in ziua de Florii. In presa de peste hotare a fost...

- Johnny Depp va lansa un al doilea album alaturi de trupa sa, Hollywood Vampires, informeaza joi Press Association. Grupul, alcatuit din Depp, Joe Perry de la Aerosmith si Alice Cooper, caruia i se va alatura chitaristul Tommy Henriksen, va lansa "Rise" in luna iunie. Trupa a…

- Membrele trupei britanice Spice Girls au decis sa schimbe doua dintre versurile piesei "2 Become 1" pentru a-și arata susținerea fața de comunitatea LBGTQ, care a fost alaturi de formație de-a lungul anilor, relateaza contactmusic.net, potrivit mediafax.Citește și: Tun la capitolul imagine!…

- Se planifica un nou album Lamb of God, așa cum da de ințeles Mark Morton intr-un interviu pentru The Metal Teddy Bear Experience."Avem ceva material nou, o gramada de idei pentru melodii pe care le rasfoim. Am și scris cate ceva.

- Cantaretul de rock alternativ Morrissey a anuntat ca va canta pentru o saptamana pe Broadway in luna mai, urmand exemplul lui Bruce Springsteen care a concertat cu succes pe prestigioasa scena new-yorkeza, informeaza AFP. Fostul solist de la The Smiths se va afla in 2 si 11 mai la Lunt-Fontanne Theater…

- Lisa Sheridan, actrița cunoscuta tuturor din serialul „CSI: Miami”, dar și din filmul „Invasion”, a murit la doar 44 de ani. Vestea a indoliat nu doar fanii serialului, ci și intreaga suflare de la Hollywood. Lisa Sheridan a fost gasita moarta in locuința sa din New Orleans, iar impresarul sau a confirmat…

- Cel mai nou cantec byron se numește “Noua” și va aparea pe viitorul album de studio al trupei. Videoclipul este realizat de Laszlo Demeter și va avea premiera azi, 22 februarie, la ora 19.00 pe canalul oficial de YouTube al formației. Piesa „Noua” este disponibila pentru download și streaming pe iTunes,…

- Relațiile dintre vedetele de la Hollywood au fost dintotdeauna indelung comentate, iar desparțirile. și mai și! Apariția lui Lady Gaga fara logodnicul sau la gala premiilor Grammy a dat naștere zvonurilor ca povestea ei de dragoste cu Christian Carino a luat sfarșit.