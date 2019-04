Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Iașim prin Casa de Cultura „Mihai Ursachi” a Municipiului Iași și Colegiul Național Iași, va invita in ziua de miercuri, 10 Aprilie 2019, incepand cu orele 13.30, in Sala de Festivitați a Colegiului Național, pentru a participa la proiectul cultural „Scriitori in Școli”. In cadrul…

- „Strajerul” Cetații Soroca a intrat, de joi, in galeria Cetațenilor de Onoare ai județului Buzau. Nicolae Bulat, profesor de limba și literatura engleza, istoric și scriitor din Republica Moldova, a primit distincția la propunerea preotului Mihail Milea, membrii Consiliului Județean votand-o in unanimitate.…

- Consilierii locali din cadrul Comisiei juridice au data viz favorabil proiectului de hotarare prin care sapte veterani de razboi vor primi titlul de Cetatean de Onoare ai orasului Baia Mare. Printre acestia se numara un general de brigada, doi colonei, un maior, un locotenent si doi plutonieri adjutanti…

- Un consilier liberal a propus spre aprobarea Consiliului Local Ticleni conferirea Titlului de ,, Cetațean de Onoare al Orașului Ticleni „, medicului specialist in chirurgie cardiovasculara, Filipescu Narcis Lucian. Medicul Narcis Filipescu este chirurg cardiovascular instruit in Franța și in prezent…

- Consiliul Local Lugoj a aprobat, in unanimitate, in ședința de saptamana trecuta, propunerea primarului Francisc Boldea, privind conferirea titlului de “Cetatean de Onoare al municipiului Lugoj” fostei canotoare Herta Anitas, dubla medaliata la Jocurile Olimpice de la Seul. Hertha Anițaș are…

- Consiliul Județean Buzau a facut o tradiție din a recunoaște, cel puțin formal, contribuția unor persoane cu merite deosebite in promovarea imaginii județului. Rand pe rand, instituția condusa de Petre Emanoil Neagu a acordat ravnitul titlu unor nume sonore ale educației, culturii și sportului buzoian,…

- In conformitate cu dispozitiile art. 94 alin. 1 si 3 din Legea nr. 215 2001 a Administratiei Publice Locale, republicata, se convoaca Consiliul Judetean Constanta in sedinta ordinara, pe data de 30.01.2019, ora 13,00 in Sala ldquo;Remus Opreanu" din cadrul Palatului Administrativ ndash; Consiliul Judetean…

- MANDRIE….Regizorul de scena, Doru Marin Iulian, care in decembrie 2017 a primit titlul onotific de „Cetatean de Onoare al Municipiului Barlad a promis ca va promova Barladul, pentru a-l include in cadrul Festivalului International „George Enescu” 2019. „Am vazut Muzeul din Barlad, Pavilionul Marcel…