BRUA. Viorel Demian: Impact asupra Hațegului Viceprimarul a dezvaluit ca a primit ințelegere și ca va fi ocolita o zona prin care, in baza studiului inițial de fezabilitate, trebuia sa treaca conducta. Totodata, spera ca macar in urmatorii ani economia sa mearga in Hațeg. ”Proiectul BRUA este avantajos pentru orașul Hațeg. Intr-o zona pe unde trece conducta BRUA, s-a format un cartier pentru tinerii casatoriți, a trebuit sa se revizuiasca și ocolește UAT-ul Hațeg. Au ințeles.” a spus viceprimarul. ”La momentul execuției, le trebuie un coridor de 21, respectiv 14 metri, unde sunt livezi, paduri, gradini, nu se putea construi,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Mereu s-au facut cursuri, specializari, chiar prin camera de munca. In Hațeg, exista un colegiu național, I. C. Bratianu, care are și o clasa de turism și acești elevi fac practica in pensiuni. Trist este ca un procent foarte mic din cei care termina in clasa de turism mai departe vor sa și lucreze…

- Camera Deputatilor a respins, in aceasta saptamana, motiunea simpla pe Economie si a adoptat mai multe proiecte de lege, printre care si cel privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal. * Camera Deputatilor a dezbatut si respins motiunea simpla pe Economie,…

- Guvernul a adoptat proiectul legii pensiilor și urmeaza ca acesta sa fie trimis Parlamentului pentru dezbatere, anunța ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu. Statul va plati 142 de miliarde de lei pentru pensii in 2022 fața de 61,5 miliarde de lei in acest an. Potrivit ministrului Muncii, legea…

- Accesul auto este interzis in parcul Crang, au decis, vineri, consilierii locali, care au aprobat in acest sens un proiect de hotarare, care a intrunit 13 voturi pentru, sapte impotriva si doua abtineri. Proiectul de hotarare promovat de municipalitate prevede si cateva exceptii: vor avea acces autovehiculele…

- Viceprimarul PSD din Motru, Cosmin Morega, este deranjat de faptul ca aliatii sai din consiliul local - consilierii ALDE - au votat Regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu al primarului, propus de Gigel Jianu. Proiectul a trecu...

- Ministerul Muncii a publicat, vineri, spre dezbatere publica, proiectul de hotarâre pentru majorarea salariului minim pe economie, începând cu data de 1 ianuarie 2019, de la 1.900 de lei la 2.050 de lei lunar.„Începând cu data de 1 ianuarie 2019,…

- "Creativitatea si perseverenta acestei echipe reprezinta cea mai buna dovada ca cercetarea din Romania se afla pe maini bune. Proiectul dumenavioastra inglobeaza multe dintre lucrurile care imi dau speranta in viitor (...) Casa EFdeN Signature va putea fi vizitata in urmatoarele saptamani (...)…

- Viceprimarul PNL al municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a facut un nou apel catre consilierii locali ai PSD sa voteze proiectul de hotarare pentru amenajarea a peste 4.300 de parcari de reședința. Lucian Harșovschi a spus in cadrul unei conferințe de presa ca acest proiect va fi supus aprobarii…