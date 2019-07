Stiri pe aceeasi tema

- Aplicatiile pe care trupele NATO le-au inceput joi in Romania sunt atat de dure incat se pot lasa cu raniti. Un parasutist din Garda Nationala a Statelor Unite s-a lovit la cap dupa ce a aterizat gresit pe un camp din apropierea aerodromului militar Boboc, judetul Buzau.

- Numar de magie in parc pus la cale de sportivul buzoian Ovidiu Ionescu. Omul care ne-a adus titlul de vicecampioni mondiali in proba de dublu la tenis de masa, in luna aprilie, Ovidiu Ionescu, a reusit un numar de “magie” care l-ar face invidios si pe celebrul David Blaine. Sportivul din Buzau a coborat…

- O scena uluitoare s-a petrecut ieri in centrul orașului Buzau. Un tanar a traversat strada, dar s-a oprit la jumatatea „zebrei” și s-a culcat. Acesta și-a ales ca „pat” un loc de pe principala artera a orașului, Bulvardul Unirii, la intersecția cu strada Patriei, a notat reporterbuzoian.ro. „Șoferii…

- Interventii ale angajatilor MAI in zonele afectate Arhiva Foto: Maria Mandita. Ministerul Afacerilor Interne anunta ca în ultimele 24 de ore s-a intervenit în 14 localitati din 6 judete, pe fondul efectelor vremii nefavorabile. Astfel, s-a intervenit pentru evacuarea apei din…

- Sunt puțini buzoieni care nu au gustat inca din delicioasa pizza preparata de maeștrii bucatari ai Pizzeriei Toscana. Intrați pe piața din Buzau cu un produs de o calitate superioara, cei doi frați care au adus in oraș gustul pizzei italienești au cunoscut repede succesul, iar asta numai datorita modestiei…

- COD GALBEN de inundatii in trei sferturi din tara, pana la miezul noptii. Cod galben de inundații in judetele Alba, Arad, Argeș, Bacau, Bihor, Botoșani, Brașov, Braila, Buzau, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Calarași, Dolj, Dambovița, Galați, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Mehedinți,…

- Ploile continua sa faca prapad in judetul Buzau. Mai multe drumuri au fost rupte de viituri, intre care Drumul Judetean 203 K, la Lopatari, zeci de gospodarii au fost inundate iar un cioban a fost la un pas sa fie luat de apa, cu animalele sale.