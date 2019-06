Bronz european pentru Alex Matei Alex Matei a concurat la categoria 50 kg și a intrat in competiție direct in turul al doilea, unde a trecut de Antonio Polmo, din Italia. A pierdut apoi la Nika Bakiashvili, din Georgia, in recalificari l-a depașit pe Dzmitri Zelianko din Belarus, pentru ca in meciul pentru medalia de bronz Matei sa-l invinga pe francezul Louis Pestelard. In varsta de 16 ani, Alex Matei este pregatit de senseii Iulian Surla și Stanica Grosu, iar bronzul de la Europene a fost anunțat de performanțele obținute de tanarul sportiv in acest an la competițiile de Cupa Europeana la care a participat: aur la… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

