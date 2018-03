Brokerii spun ca restrictiile pe CFD-uri ar putea sa impinga clientii catre firme nereglementate din afara UE

Stiri pe aceeasi tema

- ”Importanta activitatii desfasurate de intermediari a crescut constant pe parcursul ultimilor 5 ani, fiind reflectata de cresterea gradului de intermediere: - de la 49% in 2013 la 63% in 2017 - de la 59% in 2013 la 77% in 2017 in cazul asigurarilor generale si - de la 6,5% la 10% in cazul asigurarilor…

- Dintr-o echipa neputincioasa si blazata in mandatul lui Christoph Daum, Romania creste, treptat, sub conducerea lui Cosmin Contra. La Craiova, tricolorii au obtinut a doua victorie in trei zile.

- Cristian Diaconescu, ministru al justitiei si ministru de externe in mai multe formule guvernamentale, a deschis seria evenimentelor „Conferintele ministrilor”, de la Universitatea de Vest din Timisoara.

- Reprezentanții Kaufland au anunțat, joi, ca clienții care vor depune sticle, PET-uri si doze de aluminiu in containerele specializate ce s-au montat la unitatile retailerului vor primi cupoane de reducere la produsele pe care le selecteaza, iar discount-ul difera de la un produs la altul. In aceasta…

- Erlend Krauser, chitaristul timișorean care a parasit Romania in 1977 alaturi de membrii formației Phoenix, revine pe plaiurile natale pentru lansarea celui mai nou material discografic al sau, „Last Dicoveries“. Artistul cu origini germane a carui bunica a fost vara cu celebrul actor Johnny Weissmuller,…

- Se intampla in municipiul Tg-Jiu, județul Gorj, Romania, in anul 2018: un barbat a fost concediat de la locul de munca, a suferit un șoc emoțional și a ajuns la psihiatrie, dupa ce a fost imobilizat, in plina strada, de patru polițiști de la Serviciul de Acțiuni Speciale (SAS) din cadrul IPJ…

- Cei mai mari operatori telecom din Romania, Orange și Vodafone, s-au trezit cu amenzi usturatoare dupa ce ANCOM a constatat ca și-au mințit clienții. Neregulile au fost sesizate chiar de utilizatori și aduse la cunoștința ANCOM, instituție condusa de fostul premier Sorin Grindeanu. Acesta a anunțat…

- JCS: Ce inseamna TMK-Artrom si TMK-Resita pentru industria romaneasca? Adrian Popescu: „Povesti de succes”. Spun asta pentru ca ambele uzine au fost la un moment dat in situatie critica (din motive diferite) dar in final, printr-o munca titanica si daruire din partea personalului angajat,…

- Cereale infectate cu Salmonella, retrase de urgența de la vanzare Foto. Arhiva. O firma austriaca a retras de la vânzare produsul 'Golden Sun Bio Organic Cereale Amaranth, 500g', comercializat si în reteaua de magazine Lidl din România, dupa ce, în cadrul verificarilor…

- Seful PSD, Liviu Dragnea, a oferit mesajul serii. PSD stie deja cum va fi ales contracandidatul lui Klaus Iohannis pentru prezidentialele din 2019. Desi se zvonea ca alesul va fi din afara partidului sau PSD il va sustine pe Calin Popescu Tariceanu, Dragnea a negat vefement."Ditamai partidul…

- Mai mult, persoanele fizice vor avea voie sa achizitioneze un singur autoturism second hand, odata la doi ani. Cu un val record de inmatriculari inregistrat anul trecut, tara noastra este cu mult sub media europeana in ceea ce priveste ponderea autoturismelor noi in parcul auto. Daca proiectul va…

- Reteaua de telefonie mobila Telekom a "picat", luni, multi dintre utilizatorii retelei plangandu-se ca nu pot nici sa sune, nici sa intre pe Internet. Compania a anuntat pe pagina de Facebook ca, in aceste momente, se lucreaza la remedierea problemelor. "Pe fondul unor disfunctionalitati…

- Razvan Raț se antreneaza cu Dinamo, dar viseaza la un transfer tot afara: ”Am oferte din China, Spania și Kazahstan”. Razvan Raț (36 de ani) a reziliat recent contractul cu Rayo Vallecano și a ramas „șomer”. A venit la lansarea candidaturii lui Ionuț Lupescu la șefia FRF, alaturi de alți „șomeri”,…

- Pe 27 februarie seara, cand a plecat de la serviciu, Ancka Gaica a intalnit pe strada un barbat in varsta de 73 de ani. „L-am vazut sarman, cu hainele murdare, ude, cu niște pantofi marimea 46 (aprox) și fiind vizibil ca poarta la picior cu 3 nr mai mici. Il intreb daca vrea o patura...(matușa…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, amanunte despre Gabriel Enache, fotbalistul “desființat” de Gigi Becali. Este incredibil in ce lux a ajuns mijlocașul dupa ce patronul milionar l-a dat afara. (VEZI AICI: GABRIEL ENACHE SI LENA SI-AU BOTEZAT FIUL. CANCAN.RO A TRANSMIS…

- In atentia tuturor firmelor din Romania! Incepand cu data de 1 martie 2018 intra in sistemul “split TVA” firmele care, la data de 31 decembrie 2017, se aflau in insolventa sau inregistrau restante la plata TVA peste anumite plafoane. In aceste conditii, orice firma care are astfel de…

- In urma finalei Selectiei Nationale, Eurovision Song Contest i-a prezentat pe reprezentantii Romaniei pe pagina oficiala de Facebook a competitiei. Reactiile fanilor concursului au fost, insa, in mare parte negative.

- Suspendarea activitatii economice a afacerilor din Romania la inceputul anului 2018 se afla la cel mai mare nivel din ultimii 4 ani, cu o crestere de peste 132,99% in raport cu perioada similara din anul precedent, potrivit unei analize realizate de REGnet, companie specializata in infiintari si modificari…

- Estimarile legate de numarul romanilor care au plecat din tara sunt de aproximativ 3,4 milioane de oameni din 2007 pana in 2017, cifra care plaseaza Romania pe locul doi in lume, dupa Siria, in ceea ce priveste emigratia, conform ONU, a spus Luciana Lazarescu, de la Centrul de cercetare si…

- Intr-un proiect de ordin al președintelui ANAF, publicat pe site-ul instituției, se arata ca incepand din aceasta vara, toate firmele din Romania trebuie sa dețina doar case cu jurnal electronic. Potrivit avocat.net, utilizatorii caselor de marcat cu jurnal electronic vor avea obligația de a transmite…

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, a anuntat joi ca va inchide baza sa din Timisoara, cu o aeronava alocata, incepand cu 25 martie.”Doua rute catre Milano si Bucuresti din/catre Timisoara vor continua sa fie operate cu aeronave alocate altor baze pe durata programului…

- Criptomonedele nu mai sunt o enigma pentru multi dintre romani, o parte dintre acestia inregistrand castiguri de pe urma fluctuatiilor semnificative. Lipsa metodelor de impozitare a acestor castiguri nasc o serie de polemici in randul autoritatilor la nivel global, care sunt in cautarea unor solutii.…

- Cristina Neagu, aflata in cursa pentru castigarea celui de-al patrulea titlu rezervat celei mai bune handbaliste din lume, a declarat ca este gata sa se implice in diverse proiecte in sport si educatie alaturi de Sports Hub. Jucatoarea de la CSM Bucuresti si capitanul echipei nationale a devenit…

- Radu Mazare s-a asigurat ca nu se plictiseste in Madagascar, acolo unde s-a refugiat de aproximativ doua luni, scrie stirilekanald.ro. Fostul primar al Constantei a luat-o cu el si pe iubita oficiala, Roxana Mihalache, considerata o persoana de maxima incredere pentru politicianul care intampina…

- Investitiile straine directe au crescut cu 1,5%, in perioada ianuarie - decembrie 2017, comparativ cu perioada similara din 2016, la 4,586 miliarde euro, de la 4,517 miliarde de euro, se arata intr-un comunicat al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). "Investiţiile directe ale nerezidenţilor…

- Din momentul in care Internetul și-a facut loc in viața noastra de zi cu zi, cumparaturile s-au mutat pe online, inregistrand o tendința de urcare constanta. Cu un singur click, oamenii pot achiziționa orice tip de produse, din orice colț al lumii, la prețuri variate. Deschiderea unui magazin online…

- Chocolissimo, unul dintre cele mai apreciate branduri de ciocolata belgiana premium din Romania, estimeaza vanzari de 1,2 milioane de lei in primul trimestru al acestui an, in crestere cu 100% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Dinamica pozitiva se datoreaza cresterii notorietatii brandului…

- Chocolissimo, brand de origine poloneza administrat in regim de franciza pe plan local de compania Savorisa SRL, estimeaza pentru acest an vanzari de 3,5 milioane de lei, in crestere cu 50% fata de anul trec Chocolissimo, brand de origine poloneza administrat in regim de franciza pe plan…

- Romania risca amenzi uriase din partea Comisiei Europene, plus penalitati de intarziere, pentru ca nu a transpus in legislatia nationala Directiva privind protectia consumatorilor la achizitia pachetelor de servicii turistice. Directiva priveste inclusiv asigurarea protectiei calatorului, in caz de…

- Credius Pay și NETOPIA mobilPay, cel mai mare procesator de plati electronice din Romania, anunța lansarea unei soluții de plata revoluționare dedicata magazinelor online, prin care clienții acestora vor putea sa finalizeze o comanda chiar și in cazul in care nu dispun de fonduri suficiente pe carduri.…

- Compania aeriana Ryanair a anuntat lansarea unui nou zbor pe ruta Bucuresti-Amman, Iordania. ”Noua rută vor fi operată cu o frecvenţă de două zboruri săptămânale începând cu sfârşitul lunii octombrie şi este parte a programului…

- Comuna Petris, din judetul Arad, condusa de cea mai tanara femeie primar din Romania, ofera spatiu construit sau teren gratuit firmelor interesate sa realizeze o investitie care sa creeze peste 50 de locuri de munca pentru localnici.

- CargoPlanning, un sistem colaborativ, prin care companiile care produc sau comercializeaza diverse bunuri, isi planifica mai usor si rapid transporturile, impreuna cu furnizorii lor de astfel de servicii, a primit premiul pentru startup-ul anului in cadrul Galei ANIS 2018.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca în România exista "o problema majora" cu Legile Justitiei si cu Codurile penale, iar solutia este în tara si nu afara. "Avem o problema majora cu Legile Justitiei si cu codurile în România si aceasta trebuie…

- Piata de brokeraj se consolideaza in rau, respectiv cei mari isi restrang activitatea, iar cei mici dispar, a declarat luni Adrian Tanase, director general al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), intr-o conferinta de presa. 'Se intampla doua lucruri la bursa sau cu legatura la bursa, respectiv unul…

- Clienții NTT DATA Romania recomanda Clarvision ERP Conform studiului de satisfacție derulat in cursul acestui an asupra celor peste 180 de companii care utilizeaza sistemul Clarvision ERP, peste 88% dintre aceștia iși exprima un nivel ridicat de satisfacție vizavi de soluțiile și serviciile oferite…

- Matteo Salvini, liderul partidului italian de extrema-dreapta Liga Nordului, a intrat intr-o disputa cu aliatul sau politic, fostul premier Silvio Berlusconi, privind politicile protectioniste ale presedintelui SUA, Donald Trump, Salvini sustinand ideea sanctionarii firmelor care se muta in Romania.

- Omul de afaceri Ion Țiriac, este foarte critic la adresa situației actuale din Romania, marcata de probleme și scandaluri politice. Fosta stea a tenisului a accentuat efectele economice și repercusiunile internaționale pe care situația neclara din Romania le poate avea.

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) face apel la clasa politica din Romania sa devina responsabila si sa nu impinga tara in instabilitate economica si sociala, ca urmare a neintelegerilor din interiorul PSD, conform unui comunicat remis, marti, AGERPRES. "Romanii nu sunt…

- Romania va juca un amical cu Suedia in luna martie. „Meciul va avea loc in afara Bucurestiului” Echipa nationala a Romaniei va disputa la 27 martie, pe teren propriu, o partida amicala cu prima reprezentativa a Suediei, informeaza, luni, site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. „Meciul va avea…

- ”Cauza? Este foarte limpede ca anul viitor se apropie un tur de alegeri foarte important, este clar ca nu ii convine presedintelui ca un partid asa puternic cum este PSD-ul sa fie undeva la 45 – 46%. Este foarte clar ca se incearca cumva, probabil din afara sau dinauntru, destabilizarea partidului.…

- Masurile fiscale adoptate de Guvern in ultimul an dau mari batai de cap antreprenorilor. La acestea se mai adauga și problemele justiției din Romania, atat cele din prezent cat și cele care probabil vor urma dupa modificarea unor legi. Oricum, intreaga situație i-a speriat deja pe mulți dinre oamenii…

- Anul care tocmai a trecut a fost atipic in peisajul energetic romanesc al ultimului deceniu. Astfel, mai ales in primele doua luni ale lui 2017, s-au inregistrat recorduri de productie si consum de electricitate, in timp ce gazele s-au extras la capacitate maxima din perimetrele de productie si s-a…

- Fostul premier Victor Ponta se declara dezamagit si indignat de conducerea PSD, subliniind ca, ''daca din interiorul Partidului Social Democrat nimeni nu are curaj si putere, atunci trebuie construita in afara o speranta, o solutie de iesire din criza - o alternativa''. …

- Pe 23 ianuarie 2003, Gigi Becali prelua controlul total al celui mai titrat club din Romania, Steaua București, actualul FC FCSB. De atunci și pana azi, cel mai titrat club al țarii a fost un adevarat malaxor de fotbaliști.

- Actorul britanic Kit Harington (31 de ani), cunoscut pentru rolul Jon Snow din „Game of Thrones“, a fost scos afara dintr-un pub din New York, vineri seara, dupa o disputa cu un grup de persoane prezente in bar.

- "De la inceput, de cand am venit la gala, am tot insistat ca trebuie sa schimbam lucrurile, sa facem lucrurile mai usoare sa se intoarca tinerii, sa vina in Romania sa lucreze. (...) Este un lucru pe care eu vreau sa il spun acum: nu este posibil ca, pentru a ocupa un post in medicina - si aici nu…

- Nefuncționarea corespunzatoare a contorului poate fi suspectata de intervenție neautorizata și de aceea, recomandam tuturor consumatorilor sa verifice periodic funcționarea grupului de masurare a energiei electrice. In cazul in care se observa orice nereguli privind funcționarea acestuia, este important…