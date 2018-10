Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a declarat joi, dupa ce Ordonanta de Urgenta ce vizeaza insolventa a fost adoptata in Guvern, ca proiectul indeplineste toate cerintele constitutionale.

- Mama lui Florin nu mai are liniște de un an de zile. Baiatul ei s-a indragostit de o... «drogata». Tot etnobotanice. Pentru bani de drog, prietena lui Florin face orice! Iar Florin face orice pentru ea... Fura din casa, chiulește de la școala... Acasa, Florin povestește ca prietena lui se va lasa...…

- Atacuri cibernetice in SUA, implicare in conflictul din Ucraina sau otravirea fostului spion rus Serghei Skripal: acuzatiile curg garla de cativa ani impotriva GRU, serviciul de informatii al armatei ruse, considerat eficient si foarte secret, scrie miercuri intr-un comentariu France Presse. Creat de…

- In prima jumatate a acestui an, producatorii de energie electrica din surse regenerabile au primit un numar total de 8,9 milioane de certificate verzi, potrivit datelor postate pe site-ul Transelectrica, operatorul de transport si sistem, scrie Agerpres. Cele mai multe certificate verzi, respectiv 3,9…

- Prima zi a campionatelor europene de atletism a fost o deziluzie pentru ai nostri sportivi, ceea ce n-a trebui sa surprinda, daca n-ar fi fost vorba de Andrei Gag. Considerat de mai multi ani o speranta la medalii, Gag a deceptionat din nou, confirmand faptul ca in acest an se afla in scadere de forma.…

- Intr-un oras mic din Kanyakumari, in sudul Indiei, munti de cochilii de moluste ce contin inca animalele vii in interior sunt capturate si lasate la uscat pe plaja. Apoi sunt scufundate in vase uriase cu ulei si acid pentru curatare....

- Așa-numitul „Regulament pentru administrarea și intreținerea spațiilor verzi publice situate in intravilan, masuri și reguli specifice pentru protecția mediului in Municipiul Oradea” a fost publicat, ieri, pe site-ul Primariei Oradea și va fi dezbatut in ședința publica pana la finalul acestui…

- Premierul britanic Theresa May a obtinut adoptarea unui proiect de lege cu privire la functionarea vamii dupaBrexit, insa cu pretul unor concesii facute euroscepticilor si unei noi demisii din Guvern, relateaza AFP. Textul a fost adoptat de deputati cu 316 la 285 de voturi luni seara si urmeaza sa fie…