BRM: Prima tranzacţie realizată pe noua sa platformă de tranzacţionare - Gas Forward CCP "Asa cum BRM a precizat la finalul lunii iunie, cu ocazia lansarii platformei, in luna iulie au avut loc inscrierile participantilor la aceasta piata, precum si testarea si instruirea utilizatorilor cu privire la regimurile de functionare ale platformei. Noua platforma permite in prezent incheierea contractelor pe termen mediu (saptamana si luna), cu BRM indeplinind, pe langa activitatea de administrare a platformei de tranzactionare, si functia de contraparte centrala pentru finalizarea tranzactiilor. Aceasta inseamna ca, in urma unei operatiuni de dubla novatie subiectiva, fiecare contract…

- Bursa Romana de Marfuri aduce la cunostinta publicului ca, in data de 1 august 2019, pe noua sa platforma de tranzactionare, “Gas Forward CCP”, a fost realizata prima tranzactie, in baza unui contract standard pentru o perioada de o saptamana.

- BRM considera ca piata de gaze naturale din Romania merita o sustinere deosebita in procesul ei de dezvoltare, in conditiile in care Romania are cea mai mare piata de gaze naturale din Europa Centrala si a fost prima tara care a utilizat, istoric, gazele naturale in scopuri industriale.

