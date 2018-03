Stiri pe aceeasi tema

- Orice nou shooting sau campanie promoționala care o au in centru pe fosta prințesa pop Britney Spears sunt suspecte de folosirea in exces a Photoshopului. Cel mai recent s-a intamplat cand vedeta de 36 de ani a pozat pentru o linie vestimentara dezvoltata pentru brandul Kenzo. In acest set de fotografii…

- Dupa doua smah hit-uri, “It Ain’t Me” (feat. Selena Gomez) si “First Time“, piesa la care a lucrat cu Ellie Goulding, dupa lansarea unui documentar intitulat “Stole The Show” si un album de debut, norvegianul Kygo a iesit pe piata cu noul sau single. In ciuda titlului celui mai nou release semnat Kygo,…

- Vlad Cazino – brand romanesc cu origini internationale Cand parea ca in piata jocurilor de noroc online din Romania lucrurile se aseaza si devin previzibile, compania suedeza Kindred Group (fosta Unibet Group) ne surprinde si lanseaza un nou cazino online dedicat exclusiv iubitorilor de sloturi, bingo…

- Ai Shazam pe telefon? Verifica repede clasamentul pe Romania și ai sa vezi piesa asta in top. In doar cateva zile, piesa “Best Friend” semnata de Sofi Tukker feat. Nervo, The Knocks & Alisa Ueno a sarit pe primele locuri. Asta se datoreaza faptului ca piesa e coloana sonora a unei reclame TV. De precizat...…

- Dispozitivul Alexa creat de Amazon este o boxa wireless ce raspunde la comenzi vocale și este gadget-ul perfect pentru o casa smart. Doar utilizandu-ți vocea o poți controla pe Alexa pentru a asculta muzica, a aprinde luminile, a face liste de cumparaturi și a cauta informații pe internet. Daca toate…

- In ultimele apariții live Steve Aoki a menționat de cateva ori cea mai noua colaborare a sa cu Hardwell. La apariția in Philadelphia pe 11 februarie, cele mai noi detalii legate de urmatoarea piesa au fost clarificate. Steve Aoki a pus piesa live, in fața publicului, exclamand “Asta e cea mai noua piesa…

- Cum arata o mama care se elibereaza de tensiune? Poate fix ca mama lui What’s Up care a acceptat sa incerce terapia prin distrugere, o forma demonstrata de specialiști ca fiind foarte eficienta in cazul oamenilor care se incarca de tot felul de experiențe stresante. Și ce poate fi mai stresant decat…

- Alan Walker a fost demascat oficial și in episodul trei al vlogului sau și-a prezentat copilaria, dar și cum s-a apucat de muzica. In momentele prezentate in clip, in care dj-ul lucreaza la o melodie in casa parinteasca din Olso, Norvegia artistul ne introduce in intregul proces creativ ce sta in spatele…

- Intr-un interviu adresat revistei The New Yorker, vedeta hip hop nu s-a putut abține și s-a autodeclarat mai bun decat Lady Gaga. Apoi interviul a continuat despre cum culoarea pielii l-a afectat pe acesta in cariera. Toate acestea pentru ca artistul sa-și sublinieze punctul de vedere. “Am mers la școala…

- Lorde se pregatește pentru turneul de promovare a albumului “Melodrama” și ne-a pregatit cateva fotografii in care ne arata cum se distreaza ea la repetiții, impreuna cu toata echipa. Artista a publicat pe Twitter imagini de la repetiții și a declarat ca e timpul pentru “pupici și imbrațișari”. taking…

- The Kryptonite Sparks au ales sa ne umple weekend-ul de energie pozitiva și vibe-uri bune cu o noua piesa, lansata vineri. Baieții de la The Kryptonite Sparks vor incepe un turneu prin țara pe 22 februarie, ei ajungand prin 11 orașe cu noile piese, dar și cu cele deja consacrate precum “Și golanii beau…

- ”Prefer sa iubesc, in loc sa lupt, pentru ca toata viața mea am luptat.” Khalid spune ca a ” gasit liniștea in violența ta.” Piesa asta vine cu un mesaj puternic și vorbește despre cel care a luptat toata viața și acum dorește sa-și gaseasca liniștea langa cineva cu care sa-și impartașeasca gandurile.…

- Cea mai noua piesa marca Imagine dragons a fost lansata astazi și e mega chill și romantica. Ca tot e luna iubirii, se pare ca baieții de la Imagine dragons s-au gandit sa ne faca sa iubim un pic mai mult pe piesa lor. Iar vocea lui Reynolds, solistul trupei, e atat de aww incat... View Article

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, merge astazi la doua dive: Beyonce & Blue Ivy! “Au iesit in oras, ca fetele, in gasca, mama, fiica si bunica. Cea mica are 6 ani si ii seamana leit tatalui, Jay-Z. Beyonce a iesit in oras cu fiica sa, Blue Ivy, si mama sa, Tina, si au mers sa vada... View Article

- Pentru fanii seriei Harry Potter asta va fi o veste super buna. Daniel Radcliffe a decis ca e timpul sa recucereasca marile ecrane, de aceasta data cu un rol provocator și un subiect de film ce va starni intrigi. Cum se apropie data de lansare a noului film in care actorul va juca rolul principal, Daniel...…

- O noua intrebare boom la Virgin Radio Romania a iesit pe gura colegului Andrei Niculae. Ce te face sa iti pierzi controlul? Asta e intrebarea, iar pe whatsapp la 0734.666.000 au venit o gramada de mesaje, printre care si urmatoarele: Alexandra București: Atunci cand oamenii din jurul meu nu sunt eficienți…

- O femeie din China, care calatorea cu trenul, a intrat prin scanerul cu raze X al stației pentru ca a vrut sa-și pazeasca banii din geanta. Responsabilii de securitate i-au comunicat femeii ca și bagajele mici trebuie sa fie scanate, iar aceasta n-a vrut sub nicio forma sa iși lase geanta nesupraveheata.…

- Ed Sheeran a anunțat ca noile inregistrari la care lucreaza vor ieși din zona pop, cu care artistul deja ne-a obișnuit. Artistul a anunțat ca noile piese vor fi create intr-un stil mult mai personal, chiar daca asta va insemna sa nu mai vanda atat de multe albume. “Cred ca e periculos sa ai o... View…

- Dupa o perioada extrem de incarcata in care Calvin Harris susține ca nu se mai simte atat de conectat cu oamenii ce-i asculta muzica la festivaluri și ca prefera sa puna muzica in Las Vegas, acolo unde iși cunoaște deja publicul. “Practic mi-am luat un an liber de la muzica dance atunci cand am lansat Funk...…

- In dimineața asta, in Virgin Tonic, am avut parte de un moment ”mind fuck”! Bogdan, Shurubel și Ionuț au intrebat: ”Cum e sa ai același nume cu o vedeta?” Unul dintre raspunsuri ne-a lasat pur și simplu cu gura cascata: ”Sunt Alexandra Stan și sunt sosia INNEI!” Boom! Alexandra Stan este din București…

- Snapchat a refacut aplicația printr-o serie de modificari și știm ca fanii aplicației nu sunt prea incantați de asta. Compania declara insa ca a fost un pas necesar pentru a atrage noi utilizatori și a-i face pe cei vechi sa se intoarca. Soluția adoptata de companie a fost un meniu mult mai ușor de…

- Drake a pregatit o surpriza uriașa pentru elevii unui liceu din Miami. Luni dimineața el a ajuns la liceul “Miami Senior High” pentru a filma cateva secvențe pentru clipul piesei “God’s plan”. Drake a cantat piesa pe terenul de baseball a liceului, in timp ce o drona surprindea imaginile. Elevii nu…

- Inimioara lui Alice la #instalove merge azi la un #superbaiat. “Un super baiat ce am gasit pe Instagram! Deși mama natura nu l-a inzestrat cu astfel de calitați, știe sa dea cu mopul sau cu matura prin casa. Daca iubitul tau nu spala vasele, nu da cu aspiratorul, nu sterge praful și nici nu gatește,...…

- Disclosure nu au mai fost vazuți pe Twitter și Instagram de 3 saptamani dar știm clar ca ne pregatesc un album proaspat și probabil sunt ocupați in studio. Pe 10 ianuarie Disclosure au facut ultima declarație oficiala cu privire la noul album care este in proces de creație in studio, iar noi fierbem…

- Michelle Obama, fosta prima doamna a Statelor Unite ale Americii, a dezvaluit ce a primit de la Melania Trump, in timpul ceremoniei de investire a noului președinte, anul trecut. Michelle a declarat ca in cutia de cadou era o “rama minunata”. Momentul primirii darului a starnit controverse, pentru ca…

- Netflix iși schimba grila de seriale din februarie și vom pierde cateva show-uri. Printre acestea se numara și “King Arthur”, care nu va mai fi disponibil pentru vizionare de la 1 februarie. Vor mai pleca și “Perfect Stranger”, tot de la 1 februarie, fimul “Honeymoon” de pe 12 februarie, celebrul serial…

- Armin van Buuren a devenit primul DJ care a mixat cu capul in jos, in timpul unor show-uri susținute la Amsterdam. DJ-ul olandez a avut 14 show-uri in luna ianuarie, parte din seria Vreiden van Amstel, iar 4 dintre ele au fost cu totul speciale. Scena a fost modificata complet, iar Armin a putut sa...…

- In trecut Julia Michaels a compus piese pentru Selena Gomez și Britney Spears, așadar știm ca artista iși poate contura muzica spre a ne face sa simțim fiecare vers intr-un mod unic. Piesa “Heaven”, pe care Julia Michaels o pregatește pentru “Fifty shades freed” este exemplul perfect al stilului impecabil…

- Armin Van Buuren si-a inceput cariera de DJ in clubul Nexus din Leiden, unde a invatat sa performeze DJ set -uri lungi, care durau, de obicei, 6 sau 7 ore. In anul 1999, Armin se intalneste cu Dave Lewis care- l introduce in comunitatea DJ-ilior din Anglia si Statele Unite. Cariera sa de DJ a... View…

- Pe fondul dorintei de a deschide o afacere, multi merg pe ideea mai simplista, de franciza. Exista astfel un brand deja consolidat, un plan de afacere bine pus la punct si o definitie in cele mai mici detalii a activitatii. Sistemul este unul de tip win-win, intrucat proprietarul isi extinde…

- Filmul “Pantera neagra” va fi lansat in acest an, iar Kendrick Lamar și-a adus deja contribuția cu privire la coloana sonora a peliculei. Cu toate acestea, in playlist-ul celebrului film produs de Marvel in acest an ar mai putea aparea un nume mare. Unele dintre piese vor fi colaborari intre Kendrick…

- Brand-ul de haine și echipamente sportive Puma lanseaza colecția En Pointe, iar Selena Gomez este principalul personaj in aceasta campanie de promovare. Campania este o conexiune cu echipa baletului din New York City și prezinta o serie de fotografii și clipuri video in care Selena Gomez pozeaza…

- “A fost o schimbare necesara de ritm”, a declarat Childish Gambino cu privire la noile sale planuri pentru acest an. Dupa succesul lui Childish Gambino cu albumul “Awaken, My Love!”, artistul declara ca noua sa ințelegere va fi semnata cu RCA Records. Artistul impreuna cu agenția sa creativa Wolf+Rothstein…

- Brand-ul de echipamente sportive Puma lanseaza colecția En Pointe, iar Selena Gomez este principalul personaj in aceasta campanie de promovare. Campania este o conexiune cu echipa baletului din New York City și prezinta o serie de fotografii și clipuri video in care Selena Gomez pozeaza relaxata,…

- Ziua de 9 iunie 2011 a fost una pe care Shurubel și Ionuț nu o vor uita niciodata: este ziua in care baieții porneau pe lungul drum al internetului cu proiectul lor, pornit din pasiune, 10lucruri. Primul episod din 10lucruri se numește “10 lucruri de stiut la prima intalnire” și ne-am gandit ca ți-ar…

- Starul filmului “Moonlight”, nominalizat la Oscar anul acesta, este destul de temator cu privire la decernari. In lumea lui Donald Trump un film ce are actori principali persoane de culoare s-ar putea sa piarda sanșele de caștig la Oscar. Jharrel Jerome a fost surprins la aeroportul din Salt Lake City…

- Inima lui Alice, pe Insta, merge astazi la Sam Asghari! “Am gasit barbatul frumos, desi nu prea mi se invarte limba in gura sa complimentez in acest fel un barbat, dar asa este! Si frumos, si luat, norocoasa fiind nimeni alta decat Britney Spears!” When Cold water and coffee ☕️ doesn’t help with waking…

- Culoarea “clasica” de ruj este roșu. Dar nu orice femeie prefera un look clasic, de aceea s-au inventat multe alte nuanțe, fiecare spunand cate o “poveste” despre femeia care il poarta. Roșu aprins – ai incredere in tine, iți place sa iți pui in evidența feminitatea și senzualitatea și, in același timp,…

- Astazi, inima lui Alice, pe Insta, a mers la un makeup artist exceptional, Anar Agakishiev. “Cu mana pe inima, jur ca nu am mai vazut un before/after ca acesta, pana acum! Si nu e singurul. Sute de femei au trait o experienta unica. Arunca un ochi pe acest cont!” Dear friend, @drcahidshahbazov , I made...…

- Cel mai de succes concurs radio din lume a inceput la Virgin Radio Romania! Te provocam sa ghicești ce zgomot se aude la radio și, daca ghicești, iți dam 5000 de euro! Pana acum n-a reușit nimeni sa ghiceasca, dar nu-i nimic, mai incercam! Ne poți suna sa-ți incerci norocul in fiecare zi, la Virgin...…

- Orice femeie iși dorește buze frumoase, puse in evidența de culoarea potrivita, care sa dureze pe parcursul intregii zile. Specialiștii Avon recomanda cațiva pași pentru a atinge obiectivul „buzelor perfecte”: Pas 1: EXFOLIAZA Este important sa folosești un scrub special care inlatura celulele moarte…

- Pentru a-și extinde compania, celebrul rapper de origine canadiana Drake le permite fanilor sai sa investeasca acțiuni in brand-ul personal Virginia Black Whiskey. In acest mod, Drake ofera fanilor sai oportunitatea de a fi o parte din marele grup de ambasadori de brand, iar pentru a putea participa,…

- Albumul “Reputation“, lansat de artista Taylor Swift in luna noiembrie a anului ce tocmai s-a incheiat, este cel mai bine vandut material pop al unui artist in 2017, raportat și la perioada de timp in care a fost disponibil. Pe langa copiile fizice, albumul “Reputation” a adunat și sute de mii de ascultari…

- Dupa ce au aparut mai multe zvonuri privind logodna dintre Gwyneth Paltrow și producatorul de televiziune Brad Falchuk, acum totul este oficial. Cei doi au pozat impreuna pentru revista de lifestyle Goop, iar Gwyneth a facut anunțul. In interviu, Gwyneth vorbește despre temerile ei despre intimitate…

- Exista in prezent o generație de artiști pop care se ridica din ce in ce mai rapid și populeaza sfera muzicala internaționala cu hit-uri ce rup top-urile internaționale, strang milioane de vizualizari pe YouTube și strang o galagie de fani. Asta putem spune despre dinamica producțiilor din ultimii doi…

- ”Jumanji: Welcome to the Jungle” are premiera in Romania vineri și cu siguranța va aduna mulți oameni in sali de cinema pe inceputul lui 2018. Povestea ii apartine lui Chris McKenna si se bazeaza pe cartea ”Jumanji”, scrisa de Chris Van Allsburg. In noul film ”Jumanji: Aventura in jungla”, jocul se…