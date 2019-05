Britney Spears are „nevoie disperată de ajutor” Britney Spears are „nevoie disperata de ajutor”, susține mama artistei, dupa ce aceasta a pretecut aproape o luna la o clinica de psihiatrie. Starul pop s-a internat de bunavoie, dupa ce tatal ei a avut mari probleme de sanatate. Acolo, Britney a urmat mai multe tratamente pentru stres emoțional sever. Cantareața a fost externata luna trecuta, insa se pare ca inca are probleme. Acum, mama sa, Lynne Spears, a depus o cerere la tribunal pentru a-și ajuta fiica. Femeia cere sa aiba acces la inregistrarile medicale ale lui Britney și la planul de tratament al acesteia. Potrivit TMZ, au existat mai… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Britney Spears se confrunta cu noi probleme, dupa ce, recent, a fost externata dintr-o clinica de psihiatrie. Cantareata a cerut un ordin de restricte impotriva fostului ei manager, care i-a fost si iubit.

- Cantareața americana Britney Spears a cerut un ordin de restricție impotriva fostului ei manager, Sam Lutfi, care o harțuiește pe ea și face același lucru cu familia ei, relateaza tmz.com, potrivit Mediafax.Potrivit documentelor depuse in instanța, Lutfi a trimis mesaje amenințatoare mamei…

- Deși a fost internata o luna intr-un spital de psihiatrie, Britney Spears inca nu se simte bine. Mama sa este ingrijorata și dorește sa ia masurile necesare pentru a-și ajuta fiica. Cantareața pop s-a externat dupa ce a petrecut 30 de zile intr-o clinica de boli mintale unde s-a internat voluntar, pentru…

- „Noapte buna! Incerc orice, doar sa-mi treaca raceala asta #cucapulinoala", a scris Andreea Esca pe Instagram, scrie capital.ro. Citeste si Andreea Balan a ajuns din nou la doctor Imediat, internauții au sarit care mai de care cu sfaturi pentru a depași acest moment delicat. Andreei…

- Britney Spears, in varsta 37 de ani, s-a internat intr-o clinica de psihiatrie in urma cu o saptamana și, aparent, va ramane sub tratament timp de o luna. Cantareața a traversat o perioada grea dupa ce tatal ei, Jamie Spears, a fost operat de doua ori la colon. O sursa apropiata familiei lui Britney…

- In urma cu o saptamana Andreea Balan a nascut cel de-al doilea copil. Artista a suferit un stop cardio respirator dupa naștere. Odata ajunsa acasa impreuna cu bebelușul, cantareața a marturisit ca a intrat in depresia postnatala, accentuata și de trauma traita, și spune ca are momente de tristețe.…

- Justin Bieber sufera de depresie și este in cautarea unui tratament, mai ales ca se apropie ziua in care va spune „DA” in fața altarului. Surse apropiate artistului au dezvaluit pentru revista People ca Justin se simte „daramat și obosit” și ca „s-a chinuit un pic” in ultima vreme. Totuși, aceștia au…

- Actrita americana Jennifer Aniston si-a sarbatorit a 50-a aniversare alaturi de actorul Brad Pitt, cel de care a divortat in urma cu 13 ani, potrivit People, citat de Mediafax. Starul din serialul TV de succes “Prietenii tai/ Friends” implineste 50 ...