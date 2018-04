Stiri pe aceeasi tema

- Protest la Institutul Marius Nasta. Cateva zeci de angajati ai Institutului de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” din Capitala – asistenți și infirmieri – protesteaza, astazi, in curtea spitalului. Ei sunt nemulțumiți ca odata cu reducerea sporurilor le-au scazut salariile cu pana la 1.400 de lei. ”Motivul…

- Cercetatorii au descoperit niște compartimente umplute cu lichid, situate in tot corpul, sub piele. Ele au fost denumite „interstitium” (intersițiu). Cercetatorii care l-au descoperit, sustin ca ceea ce ar putea fi recunoscut drept cel mai nou organ al organismului uman a fost intotdeauna la vedere,…

- Ilie Dumitrescu a facut analiza partidei amicale caștigate de Romania in deplasarea din Israel, scor 2-1, dup golurile reușite de Nicolae Stanciu și George Țucudean. "Am vazut o preocupare pentru construcție și posesie cu progresie. Am controlat jocul in multe momente, chiar și in prima repriza. Am…

- Trupul lui Andrei Gheorghe va fi dus astazi la Galeria Mobius, dupa ce va fi preluat de la Institutul de Medicina Legala. Trupul neinsuflețit al lui Andrei Gheorghe va fi incinerat sambata , a anunțat, marți, familia fostului om de radio. Trupul lui Andrei Gheorghe va fi depus joi 22 – martie și vineri…

- Tinutele românesti la gala premiilor Oscar. Actrita pe nume Tamara Henry a purtat o rochie a designerului Mona Felba, din Arad. Vedeta, este foarte multumita de lucrarile designerului si astfel apeleaza deja al patrulea an consecutiv la creatorul ei favorit.

- Brigitte Sfat s-a confruntat cu probleme de sanatate in primele luni ale anului 2018. Vedeta sustine ca din cauza situatiei cu Ilie Nastase a avut o cadere nervoasa si a facut herpes pe aproape tot corpul.

- Gabriela Cristea și soțul sau sunt tare mandri de bebelușa lor. Tavi Clonda se gandește chiar la un clip cu fetița sa, care deja scoate niște sunete ca o cantareața. De cand in viața lor a aparut Victoria, prioritațile celor doi soți s-au schimbat. Bebelușa e centrul universului lor si totul se centreaza…

- Surpriza la inceput de saptamana la „Bravo, ai stil! All Stars”. Catalin Botezatu va fi inlocuit temporar la emisiune, deoarece se afla la Paris pentru a participa la Saptamana Modei. Pana se va intoarce, cate o vedeta ii va ține locul. Luni, va fi prezenta la masa juriului Carmen Bruma, alaturi de…

- Actorul Cuzin Toma, alias „Firicel” din „Las Fierbinti”, a fost prins de procurorii DIICOT și s-a ales cu dosar penal, pentru detinere de substante interzise. Dupa o ancheta ampla, DIICOT a decis, recent, sa renunte la acuzatii, motivand ca ”in cauza nu exista interes public in urmarirea in continuare…

- Actrita americana Heather Locklear, una dintre vedetele serialului de televiziune "Melrose Place", a fost arestata in urma unor acuzatii de violenta domestica, dar si din cauza unei agresiuni...

- Creatoarea de moda a facut publica prima imagine cu baiatul ei, pe care l-a botezat in secret. Creatoarea de moda a devenit din nou mama, in urma cu o luna, ținand sarcina cat mai departe de ochii presei. Maria Marinescu a nascut in luna ianuarie un baiețel perfect sanatos , iar in urma cu o saptamana,…

- Cassiday Proctor, prezentatoare de dimineața la postul The Arch din orașul american Saint Louis, a nascut marți chiar in timp ce emisiunea ei trebuia sa fie difuzata, aceasta fiind supusa la o operație de cezariana. Jurnalista a inceput sa se confrunte cu dureri incepand de luni, iar colegii…

- Mihaela Radulescu a vorbit despre casatoria cu Felix, dupa ce toata lumea o intreaba cand vor face pasul cel mare. Jurata de la „Romanii au talent” a declarat ca este fericita cu iubitul ei, insa nu iși dorește sa oficializeze relația. Mihaela Radulescu a lamurit in sfarșit misterul cu privire la casatoria…

- Laura Cosoi a oferit detalii despre sarcina sa. Vedeta a marturisit ca a fost ingrijorata sa nu cumva sa aiba probleme. Actrița Laura Cosoi urmeaza sa devina mama pentru prima oara anul acesta . Ea va aduce pe lume o fetița, din mariajul pe care il are cu Cosmin Curticapean . Pe blogul sau, Laura Cosoi…

- Satmareanul Vasile Dragos a inceput sa sculpteze la batranete, dupa ce a iesit la pensie. In scurt timp, numarul creatiilor sale reusite s-a inmultit, iar acum reuseste sa-si intretina financiar pasiunea.

- Laura Cosoi, 35 de ani, este insarcinata in 5 luni si se pare ca va avea o fetita. Vedeta va fi pentru prima data mamica, alaturi de sotul sau, Cosmin Curticapean, in varsta de 40 de ani, alaturi de care si-a gasit linistea si fericirea. Actrița a fost la medic pentru o consultație de unde…

- Beatrice Rancea a marturisit ca a primit un avertisment dur din partea soțului ei, Doru Rancea. Beatrice Rancea, care se afla la carma Operei Naționale din Iași , este mare iubitoare de caini. La o emisiunea de televiziune, Beatrice Rancea a marturisit ca a fost avertizata dur de partenerul ei de viața,…

- Bianca Dragușanu a dezvaluit cand s-a sarutat prima oara și unde a avut loc inițierea. Bianca Dragușanu, partenera de viața a prezentatorului de televiziune Victor Slav , nu a uitat primul sarut. De Ziua Indragostiților, intr-un interviu pe care l-a acordat in exclusivitate pentru revista Viva , Bianca…

- Andreea Mantea a mers cu David, de urgenta, in toiul noptii, la o clinica privata. Vedeta a asteptat pe holul clinicii in timp ce medicii aveau grija de baietelul ei, scrie WOWbiz.ro. Andreea Mantea, dezvaluire naucitoare, in direct la tv: "Cel mai nebunesc loc unde am facut amor..." Prezentatoarea…

- Nu i-a fost deloc usor, a stat o luna in spital, a suportat dureri cumplite, dar totul a trecut, iar acum se bucura de viata, scrie spynews.ro. Citeste si Momente de panica pentru Dana Rogoz. Vedeta si-a pierdut baietelul "Eram cu un coleg de al meu, cu Pui Serban, care nu si-a dat…

- Margherita de la Clejani a fost impresionata de un model de rochie de mireasa. Vedeta le-a marturisit prietenilor, pe Facebook, ca ii place mult acest model, motiv pentru care acestia se intreaba daca deja si-a ales rochia de mireasa.

- Carmen Bruma a comentat despre dieta Dukan, dieta pe care ar fi ținut-o și Mirabela Dauer, care este internata in spital dupa ce a suferit o operație. Celebra cantareața Mirabela Dauer a suferit o operație la rinichi in urma cu cateva zile . Vedeta se afla in continuare la spital. Prezentatoarea de…

- Danielle Lloyd, mama a trei prunci foarte frumosi, a dat in mintea copiilor! Aceasta a pozat in ipostaze foarte jucause, alaturi de micutii sai. Chiar si imbracata, vedeta a facut furori cu trupul ei.

- Primul barbat din viața Gabrielei Cristea a fost un tanar pe nume Bogdan. S-a spus ca pentru el, vedeta de televiziune ar fi fugit de acasa. Gabriela Cristea, care de curand a facut declarații despre momentul cand va reveni la TV, a trait o poveste de dragoste cu un tanar pe nume Bogdan Santea. Acesta…

- A ”explodat” scandalul dintre divele Kanal D! Bianca Dragusanu o ameninta cu judecata pe ”mama adoptiva” a Gabrielei Cristea. De la ce a pornit tot scandalul?! Paula Craciunescu, ”mama adoptiva” a Gabrielei Cristea, a atacat-o direct pe Bianca Dragusanu, ceea ce a facut ca scandalul dintre divele de…

- Vedeta a dezvaluit rețeta ei de smoothie pe care a invațat-o de la nutriționista Kelly LeVeque. De atunci, Jennifer Garner bea mereu acest smoothie la micul dejun. Este un suc foarte sanatos, de aceea actrița a dorit sa-l imparta și oamenilor simpli.

- Corina Bud (38 de ani) este, fara indoiala, una dintre cele mai controversate vedete din Romania. Celebra cantareata isi creste fiul singura, iar retelele de socializare au devenit refugiul sau. Nu o data, artista a publicat pe conturile sale fotografii provocatoare.

- Oana Zavoranu a facut un anunț cu totul șocant. Vedeta a afirmat ca vrea sa vorbeasca cu spiritul mamei sale moarte. Vedeta tv nu a avut o relație deloc buna cu mama sa, Marioara Zavoranu, cea care a incetat din viața in luna aprilie a anului 2015. Un specialist insa a avertizat-o despre riscurile pe…

- Fosta prezentatoare de la Acces Direct, Mirela Vaida, revine in scurt timp o noua emisiune la Antena 1, cel mai probabil in intervalul orar 14.00 – 16.00. Anuntul a fost facut de indragita vedeta tv pe retelele de socializare. Vesti bune pentru admiratorii Mirelei Vaida! Indragita prezentatoare tv revine…

- Mihaela Radulescu și Felix Baumgartner au alcatuit, sambata trecuta, un cuplu deosebit de elegant la gala premiilor Living Legends of Aviation, care s-au decernat la The Beverly Hilton Hotel din Beverly Hills, Los Angeles. Mihaela Radulescu și Felix, la un eveniment monden Vedeta de televiziune in varsta…

- Elena Hueanu a slabit 9 kilograme intr-un timp record și a dezvaluit tuturor, care este secretul ei. Vedeta are un stil de viața sanatos și a renunțat la alimente care ii faceau rau. Elena spune ca regimul alimentar nu este strict, dar ca trebuie neaparat sa respecti anumiti pasi pentru a avea rezultatele…

- Studentii care doresc sa desfasoare o activitate lucrativa pe teritoriul Germaniei pe perioada vacantei de vara (minimum 2 luni) se pot prezenta la selectia organizata de Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca(AMOFM) Bucuresti.

- Astazi e ziua de nastere a lui Cristi Borcea. Fostul sef de la Dinamo implineste 48 de ani si, desi, e inchis, acesta a avut parte de o surpriza din partea Valentinei Pelinel. Vedeta nu s-a ferit si a facut totul in vazul tuturor. Pe langa traditionalul mesaj emotionant, ea a plusat cu o imagine de…

- Antonia a primit, in sfarsit, vestea pe care o asteapta de cativa ani. Artista va putea sa fie in cel mai scurt timp o femeie libera si isi va putea indeplini toate planurile pe care le are alaturi de iubitul ei, Alex Velea.

- Prezentatoarea TV, Anca Lungu, și-a anuntat șefii de la Antena 1 ca renunța la jobul in televiziune. Vedeta are o noua relație, dupa ce a divortat de Stefan Lungu, scrie cancan.ro. Noul barbat din viața vedetei ar fi un milionar grec, care iși doreste ca Anca sa ii fie mereu alaturi, de aceea vor sa…

- Dupa ce la sfarșitul anului trecut și-a anulat concertul european El Dorado din cauza problemelor grave pe care le avea la corzile vocale, Shakira era pe punctul de a se opera, dar, de frica sa nu-și piarda vocea, Shakira a gasit alta soluție. Vedeta a suferit o hemoragie la corzile vocale in toamna…

- Catrinel Sandu, despre cea mai grea perioada din viața ei. Vedeta a venit in Romania in urma cu cateva luni și a acordat un interviu, in care a vorbit despre soțul ei și plecarea in America, insa a ascuns divorțul de Gabi Trifu. Blonda a reușit sa para in fața tuturor, o femeie fericita, deși avea probleme…

- Vedeta showbiz-ului american Oprah Winfrey se gandeste „intens" sa candideze la Casa Alba in 2020, au declarat doi prieteni apropiati ai cunoscutei artiste. Informatia vine dupa ce admiratorii lui Oprah Winfrey au luat cu asalt Twitterul, luni, cerandu-i vedetei sa candideze la presedintia Statelor…

- O blonda focoasa din televiziune s-a relaxat la piscina si a reusit sa atraga toata atentia asupra sa. Corpul sau tonifiat si picioarele bine conturate au fost privite minute in sir de curiosi.

- Bianca Rus este in culmea fericirii si este pregatita sa faca pasul cel mare, alaturi de iubitul ei, care a cerut-o de sotie in urma cu cateva luni. Vedeta vrea ca pana la nunta sa slabeasca 30 de kilograme, insa daca nu va reusi, nu va fi o piedica in organizarea marelui eveniment

- O informație bomba despre Dana Grecu iese la iveala. la numai o luna de de la divorț, aceasta s-a maritat cu un medic. In urma cu cateva zile, prezentatoarea de televiziune Dana Grecu a anunțat la TV ca a divorțat de cel care i-a fost partener de viața, Bogdan Grecu . Bogdan Grecu are o relație cu o…