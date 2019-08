Stiri pe aceeasi tema

- British American Tobacco lanseaza, in toate punctele de frontiera ale Romaniei, o campanie nationala impotriva contrabandei cu tigari ce-si propune sa informeze publicul larg asupra cantitatilor cu care poti calatori atunci cand traversezi frontiera si a consecintelor incalcarii legii. Campania,…

- Organizatia judeteana a partidului va demara, in cel mult doua saptamani, o campanie numita ''USR te intreaba, dezbate, iti propune'', ce va dura sase luni, in scopul alcatuirii platformei cu care vor candida in alegerile locale de anul viitor, a declarat joi, intr-o conferinta de…

- Ramona Ioana Bruynseels, candidat la Președinția Romaniei, a lansat Campania naționala publica WAKE UP. E o campanie care vizeaza toate doamnele și domnișoarele din Romania pe care le invita sa se implice activ in viața publica romaneasca și astfel sa ajute la trezirea intregii țari.”Suntem…

- Platforma despre cercetare dezvoltata de compania British American Tobacco, bat-science.com, a fost recent publicata intr-o versiune noua, menita sa prezinte intr-un mod relevant și ușor de ințeles demersul științific și inovația din spatele produselor

- Asociatia InfoCons - organizatie pentru protectia consumatorilor, alaturi de Federatia Asociatiilor de Consumatori si experti din diferite institutii de sanatate din Romania, au lansat, vineri, campania nationala 'Adevarul despre Produse', cu scopul de informare a consumatorilor si transmiterea…

- Cancelarul conservator austriac Sebastian Kurz a tinut un miting electoral la mai putin de trei ore dupa ce guvernul sau a cazut in urma unei motiuni de cenzura, votata in parlament de partidele de opozitie, informeaza DPA potrivit Agerpres. "Sunt inca aici", a spus Kurz in fata unei multimi…

- Domeniile Sâmburești lanseaza campania "Chardonnay. Un vin care înțelege femeile" și vine în întâmpinarea consumatorilor dornici sa descopere veselia vinului Chardonnay Domeniile