Stiri pe aceeasi tema

- Un roman care și-a ucis concubina in iulie 2017 in orașul italian Massafra din regiunea italiana Taranto a fost condamnat la 30 de ani de inchisoare de autoritațile italiene, scrie Iltarantino.it. Barbatul și-a ucis concubina, o romanca de 46 de ani, pe 10 iulie 2017 dupa ce a prins-o in pat cu un alt…

- Autoritatile din Emiratele Arabe Unite l-au gratiat pe un academician britanic care fusese condamnat la inchisoare pe viata pentru spionaj, insa acesta a negat permanent acuzatiile, sustinand ca facea cercetari pentru o lucrare de doctorat, informeaza postul BBC News, informeaza Mediafax.Matthew…

- Emiratele Arabe Unite l-au gratiat pe cetateanul britanic Matthew Hedges, ce fusese condamnat la inchisoare pe viata pentru spionaj, informeaza luni agentiile de presa internationale. "O gratiere prezidentiala a fost decisa, cu efect imediat, de catre seicul Khalifa bin Zayed Al Nahyan,…

- Un roman bolnav in stadiu terminal, care mai are 12 luni de trait, a fost condamnat la șapte ani de inchisoare, vineri, in Marea Britanie. Vasile Margineanu (34 de ani), a atacat-o pe iubita lui și pe cel despre care credea ca este amantul ei in orașul Haverfordwest. Procurorul care a intocmit dosarul…

- O femeie de 50 de ani originara din Romania va fi judecata in Marea Britanie pentru trafic de carne vie, reglementata de o lege potrivit careia, in regat, poate primi inchisoare pe viata. Este vorba de Legea sclaviei moderne, intrata in vigoare in 2015 si a carei scop este diminuarea cazurilor de trafic…

- Judecatorii ieseni au trimis in Marea Britanie o femeie de etnie roma originara din Barlad acuzata de trafic de carne vie. Diamanta Bratianu poate fi una dintre primele victime romane ale unei legi intrata in vigoare in 2015 in Marea Britanie, care pedepseste cu inchisoare pe viata traficantii de persoane.…

- Vecinii au marturisit ca au fost alertati de urlete chiar cu puțin inainte ca Gareth Atkinson (25 de ani) sa fie gasit mort. "Ieși afara, o sa te ucid!", au fost strigatele care le-au tulburat linistea. Allison a fost gasit injunghiat de 40 de ori in gat. Potrivit BBC, cei doi s-ar fi certat…