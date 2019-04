Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul si Parlamentul European au convenit ca, dupa Brexit, cetatenii britanici sa poata calatori fara viza in spatiul Schengen, daca sederea e de scurta durata, respectiv de 90 de zile, intr-o perioada oarecare de sase luni.

- In condițiile in care un Brexit fara acord pare din ce in ce mai probabil, Uniunea Europeana a publicat conditiile in care se vor putea face studii, cursuri de formare sau voluntariat in Regatul Unit Daca Londra va iesi din blocul comunitar fara acord, cetatenii UE care studiaza sau urmeaza un curs…

- Reprezentantii statelor membre UE au aprobat un acord cu Parlamentul European referitor la un proiect de regulament menit sa asigure continuarea valabilitatii anumitor certificate de siguranta a aviatiei, dupa Brexit, informeaza Consiliul UE. Regulamentul reglementează certificatele de siguranţă…

- Presedintia Romaniei la Consiliul UE a ajuns marti la un acord provizoriu cu Parlamentul European referitor la masurile de atenuare a dificultatilor in conectivitatea aeriana pentru pasageri si transport de marfa dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie, in cazul in care aceasta din urma va parasi…

- In data de 19 februarie, Presedintia Romaniei la Consiliul UE a ajuns la un acord provizoriu cu Parlamentul European cu privire la masurile de atenuare a dificultatilor in conectivitatea aeriana pentru pasageri si transport de marfa dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie in cazul in care Marea Britanie…

- Studentii veniti la studii in Marea Britanie prin programul Erasmus trebuie sa-si poata incheia stagiile in aceasta tara dupa 29 martie, ziua in care tara urmeaza sa iasa din Uniunea Europeana, a anuntat miercuri Comisia Europeana, citata de dpa si Reuters. Propunerea este ultima dintr-o serie de…

- Viceprim-ministrul Ana Birchall a participat luni, 21 ianuarie a.c., la Reuniunea presedintilor Conferintei Organelor Specializate in Afaceri Comunitare si Europene (COSAC), care s-a desfașurat la Palatul Parlamentului. Cu aceasta ocazie, Ana Birchall a prezentat mesajul doamnei prim-ministru Viorica…

- Procesul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana reprezinta un moment semnificativ al Presedintiei romane la Consiliul UE, iar actiunea Romaniei va fi extrem de importanta, astfel incat cetatenii europeni, inclusiv cei romani, sa nu aiba de suferit, sustine ministrul delegat pentru Afaceri Europene,…