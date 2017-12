Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia Sarbatorilor de Iarna si a diferitelor manifestari traditionale organizate la nivel de localitati, se produc si se comercializeaza cantitati apreciabile de produse alimentare de origine animala si vegetala, iar valorificarea acestora, in alte conditii decat cele prevazute de normele sanitare…

- Odata cu debutul vacantei scolare si a Sarbatorilor de Sfarsit de An, incepe practic si varful de sezon turistic de iarna. Salvamont Romania a mobilizat, in peste 80 de baze si posturi Salvamont din stațiuni, peste 500 de salvamontisti. "Pentru cei care va veti indrepta catre zonele turistice in care…

- MESAJE DE CRACIUN PENTRU PRIETENI Fie ca aroma de brad, de portocala, colindele, cozonacul cald si mirosul de iarna sa va umple inimile de bucurie si sufletele de liniste. Craciun fericit! FELICITARI DE CRACIUN. Cu ocazia sarbatorilor de iarna, iti doresc o vacanta plina de liniste,…

- In perioada Sarbatorilor de Iarna, marile magazine din Baia Mare vor functiona dupa un alt program decat cel obisnuit. Vezi mai jos programul catorva dintre acestea: CORA 24 decembrie 2017: 08:00-18:00 25 decembrie 2017: inchis 26 decembrie 2017: 10:00-22:00 31 decembrie 2017: 8:00-18:00 1 ianuarie…

- Cosmin Razvan Butuza, secretar de stat in cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, are un mesaj pentru maramureșeni, cu ocazia sarbatorilor de iarna: Cel dintai praznic imparatesc cu data fixa, in ordinea fireasca (cronologica) a vieții Mantuitorului, este Nasterea Domnului, numita in popor Craciunul,…

- Tineretul Național Liberal din Zlatna a fost, vineri, la familiile nevoiașe din oraș și imprejurimi, carora le-a imparțit cadouri, constand in alimente și alte bunuri necesare inaintea Sarbatorilor de Iarna. Acțiunea a fost inițiata de consilierul județean Tudor Ponoran, iar liberalii din oraș au reușit…

- Odata cu debutul vacantei scolare si a sarbatorilor de sfarsit de an, incepe practic si varful de sezon turistic de iarna. Peste 500 de salvamontisti vor fi prezenti la datorie in peste 80 de baze si posturi Salvamont. Pentru cei dintre merg catre zonele turistice in care se afla domenii de practicare…

- Aproximativ 8.200 de politisti, 5.500 de jandarmi, 4.100 de politisti de frontiera si 5.100 de pompieri vor actiona zilnic, în perioada 23 - 26 decembrie, pentru asigurarea climatului de ordine publica în contextul minivacantei prilejuite de Sarbatorile de iarna, a declarat vineri purtatorul…

- Iarna, zapada, zurgalaii, colindele, Mos Craciun si Anul Nou creeaza o atmosfera de basm. Indiferent de varsta toti credem in Mos Craciun si il asteptam cu nerabdare. Atunci cand nu putem fi alaturi de cei dragi, putem sa le trimitem mesaje de Craciun pline de haz sau de ganduri bune care sa le aduca…

- Campania „Povestea unui CV magic”, lansata iarna trecuta de eJobs, continua și iarna aceasta, oferindu-ne ocazia perfecta de a face un gest nobil de Craciun fara sa parasim confortul casei noastre. Catre finalul anului, cu toții ne dorim sa devenim mai buni. Avem 12 luni in spate pe care sa le analizam…

- Programul farmaciilor in perioada sarbatorilor de iarna. Programul se poate vizualiza si pe site-ul colegiului:www.suceava.colegfarm.ro. FARMACIA 24.dec 25.dec 26.dec 31.dec 01.ian 02.ian SUCEAVA DONA 85 (spital ) NON STOP NON STOP NON STOP NON STOP NON STOP NON STOP FARMACIA ARENA( DORNAFARM)(linga…

- Serviciul Vamal promite ca anul acesta, de sarbatori, nu vom avea cozi imense la punctele de trecere a frontierei. Ei susțin ca vor suplimenta numarul angajatilor la granita, in aceasta perioada, pentru a evita aglomeratia.

- Aproximativ 300 de elevi de la școli din Intorsura Buzaului, Sita Buzaului, Ciumernic, sunt implicați in proiectul educațional „Leru-i, Doamne, Ler”, derulat din 4 decembrie și pana in 25 decembrie, care cuprinde realizarea de podoabe specifice sarbatorilor de iarna, o expoziție de tablouri tematice,…

- In pragul sarbatorilor de iarna, Bianca Dragușanu s-a gandit sa le faca recomandari celor care vor merge in vizite de Craciun și Revelion. Bianca Dragușanu, care a afirmat ca a invațat sa-și stapaneasca gelozia , a abordat la emisiunea pe care o modereaza la Kanal D un subiect legat de perioada sarbatorilor…

- Mai mult de jumatate dintre locuitorii din mediul urban vor cheltui, cu ocazia sarbatorilor din acest an, sume cuprinse intre 1.000 si 3.000 de lei, iar peste un sfert vor aloca o suma mai mica de 1.000 de lei, arata rezultatele unui studiu de specialitate, dat publicitatii marti. Cercetarea “Cumparaturile…

- S au aprins luminitele in municipiul Constanta Este feerie de lumini pe bulevardele si in intersectiile din Constanta, dar si la intrarile principale in oras. Nu au fost ocolite nici Piata Ovidiu, nici parcul Tabacarie zona "Tara Piticilorldquo;, care au fost imbracate in haine de sarbatoare. Licitatiile…

- Pentru ca suntem in luna decembrie, luna cu sarbatori magice, cand oamenii devin mai buni si mai visatori, noi va reamintim frumoasele colinde specifice acestei perioade din an.In decembrie, PUBLIKA.MD va va incalzi sufletele cu cate un colind in fiecare zi.

- Primaria Galda de Jos este pregatita și pentru zapezile acestei ierni astfel incat circulația pe drumurile publice sa se desfașoare constant, fara intreruperi. ”Din experiența ultimilor ani, ne-am dezvoltat forțele proprii pentru intervenția pe drumuri in caz de iarna grea. Avem un utilaj de deszapezire…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului (ANPC) a anunțat ca inființeaza, incepand cu data de 17 decembrie, comandamente de iarna in statiunile din judetul Brasov, respectiv Predeal, Poiana Brasov si zona Bran-Moieciu. Din aceste comandamente vor face parte comisari de la Comisariatul…

- Activitatile ce se desfasoara in perioada sarbatorilor de iarna, in judetul Suceava, vor fi monitorizate de institutiile cu responsabilitati in domeniu, pe baza unei hotarari aprobate miercuri intr-o sedinta a Colegiului Prefectural. Conform acestei decizii, activitatile organizate in perioada 18 decembrie…

- In numai doua saptamani, 15 prahoveni au inghitit voluntar substante toxice V. Stoica Rapoartele intocmite de reprezentanții Serviciului de Ambulanța Județean Prahova in ultimele doua saptamani arata ca mult prea mulți prahoveni au ajuns la unitațile de primiri urgențe ale spitalelor din Ploiești din…

- Potrivit sursei citate, echipajele medicale au gasit un barbat de 48 de ani inconstient si un barbat de 59 de ani, grav ranit. Barbatul gasit inconstient a fost declarat decedat la o aproximativ o ora de la producerea accidentului. Muncitorul ranit, in varsta de 59 de ani, a fost preluat…

- In intervalul 08 – 11 decembrie a.c., pompierii militari din cadrul unitatii si subunitatilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Serban Cantacuzino” al judetului Prahova au desfasurat 151 misiuni, dintre care: 71 misiuni ale echipajelor SMURD pentru acordarea primului ajutor calificat si…

- AS Solidar și Inter Traian Vaslui vor participa la cea de-a șaptea ediție a Cupei ”Sarbatorilor de iarna”, din perioada 16-17 decembrie. 16 echipe vor lua parte la startul celei de-a șaptea ediții a Cupei ”Sarbatorilor de iarna” la minifotbal, de la Bacau. Vasluiul este reprezentat de Solidar și Inter…

- Președintele Mișcarii „Antimafie”, Sergiu Mocanu, susține ca liderul Partidului Democrat (PD), Vlad Plahotniuc, a revenit din turneul din SUA, iar in timpul sarbatorilor de iarna ar urma sa ajunga premierul R. Moldova. O declarație in acest sens a fost facuta prin intermediul unui mesaj video pe facebook.…

- Cei mai ingenioși locuitori ai municipiului Orhei au posibilitatea sa caștige premii importante de Craciun pe stil vechi, dar pentru aceasta trebuie sa-și amenajeze curțile și sa se inscrie la concursul lansat de catre autoritațile locale: „Cea mai frumoasa curte decorata in stilul sarbatorilor de iarna”.…

- Primaria Municipiului Ploiești continua surprizele pregatite in cadrul acțiunilor derulate cu ocazia „Sarbatorilor de iarna”, evenimente cu tradiție pentru ploieșteni, organizate și in acest an pana la finele lunii decembrie. Astfel, sambata, 9 decembrie, incepand cu ora 17.00, pe scena amenajata pe…

- Ziua de 5 decembrie 2017 a adus zambete pe chipurile a 30 de copii din cadrul Centrului de plasament din Orlat, aceștia fiind oaspeții Aeroportului Internațional Sibiu pentru cateva ore. Echipa aeroportului din Sibiu a intampinat cu mare bucurie copiii vizibil entuziasmați de ocazia de a vizita un aeroport…

- In seara magica din ajunul sarbatorii Sfantului Nicolae, administratia publica locala din localitatea Cumpana, prin primarul ec. Mariana Gaju, a aprins mii de beculete pentru a lumina calea Mosului in drumul sau catre casele copiilor cuminti. Sute de leduri si ornamente au fost montate in comuna Cumpana…

- Centrul Cultural Educativ impreuna cu Primaria Orașului Mioveni invita toți locuitorii urbei, și nu numai, la Aprinderea Iluminatului Ornamental de Sarbatori. La Mioveni exista deja o tradiție care marcheaza inceputul Sarbatorilor de Iarna, acesta fiind un adevarat „oraș de poveste”. Evenimentul se…

- Startul sarbatorilor de iarna va fi dat astazi in centrul Capitalei. Principalul pom de Craciun din Piata Marii Adunari Nationale va fi inaugurat in aceasta seara. Astfel, urmeaza sa fie aprinse luminitele de sarbatoare pe strazile Capitalei, iar atmosfera va fi sustinuta de un concert cu participarea…

- ISU face noi verificari in cluburi și restaurante Foto: Arhiva. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta face, în aceasta perioada, noi verificari în cluburi si restaurantele unde vor fi organizate petreceri în perioada sarbatorilor de iarna. În…

- Primaria Municipiului Bucuresti da startul Sarbatorilor de Iarna, vineri 1 decembrie, de la Târgul de Craciun al Bucurestiului, din Piata Constitutiei, de unde, la ora 19:10, se va aprinde si iluminatul

- Orașul New York a marcat miercuri seara o tradiție pe care o respecta de peste opt decenii prin aprinderea tradiționalului brad de Craciun instalat la Rockefeller Center, un eveniment care da startul Sarbatorilor de Iarna și care reunește mii de curioși, relateaza EFE. Bradul argintiu, care…

- Colegiul Prefectural al Judetului Brasov a decis constituirea unui Comandament Judetean pentru asigurarea starii de sanatate a populatiei in perioada Sarbatorilor de Iarna 2017 si a unei comisii mixte destinate combaterii faptelor ilegale in legatura lemnul si cu pomii de Craciun. Colegiul Prefectural…

- Cetatea Alba Carolina a fost cuprinsa, miercuri seara, de atmosfera de sarbatoare. Autoritațile au decis sa porneasca iluminatul festiv astfel ca mii de beculețe lumineaza feeric Orașul Marii Uniri aflat in pragul celei mai mari sarbatori naționale. Municipiul Alba Iulia este frumos impodobit, fiind…

- Primaria Ploiesti invita ploieștenii la deschiderea oficiala a Sarbatorilor de iarna, eveniment care va avea loc marți, 5 decembrie a.c., in Ajun de Moș Nicolae, in centrul civic al orașului. Cu acest prilej, la ora 17.00, se va aprinde iluminatul festiv de sarbatori, marcand astfel, in mod…

- Brigada de Politie Rutiera a Capitalei (BPR) a anuntat ca perimetrul cuprins intre Bulevardul I. C. Bratianu si Piata Constitutiei, din centrul Capitalei, va fi inchis in luna decembrie, in cursul serii, pentru organizarea „Targului de Craciun”.

- "Trenurile vor circula in aceasta perioada conform graficelor pentru zilele de weekend si sarbatori legale. Pentru a veni in intampinarea celor care vor sa asiste la ceremoniile organizate cu ocazia Zilei Nationale, sa viziteze targurile sau evenimentele specifice Sarbatorilor de Iarna dar si sa…

- Primaria Campina a finalizat procedura de achiziție publica pentru inchirierea de noi decorațiuni care vor fi montate in municipiu cu ocazia Sarbatorilor de Iarna. Instalațiile vor fi furnizate de societatea MK Illumination SRL Hunedoara și vor costa aproximativ 20.000 euro.

- Ateliere pentru copii dedicate sarbatorilor de iarna vor fi organizate, in fiecare weekend din perioada 25 noiembrie - 17 decembrie, la Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti", informeaza un...

- Departamentul de Stat american a avertizat cetatenii SUA ca exista un pericol crescut de atentate in Europa in perioada Sarbatorilor de Iarna si i-a sfatuit sa fie „precauti“ in ceea ce priveste participarea la evenimente mari, relateaza express.co.uk.

- Filiala de Cruce Roșie Vrancea și Serviciul Public Județean Salvamont Vrancea invita toți vrancenii, care doresc sa aduca bucurie unor copii necajiți din munții județului nostru, sa contribuie cu ce pot pentru a umple tolba lui Moș Nicolae. Sub motto-ul „Daruiește bucurie!”,…

- Administratia Prezidentiala va achiziționa sisteme va instala sisteme de incalzire pentru ca zapada si gheata sa nu se depuna in aceasta iarna pe Palatul Cotroceni. Investeția se ridica la 57.000 euro, iar Modul de atribuire a contractului ales de catre autoritatea contractanta nu a fost organizarea…

- Actrita australiana Nicole Kidman a lansat oficial sezonul sarbatorilor de iarna, la Paris, odata cu inaugurarea vitrinelor de la centrul comercial de lux Printemps, care in fiecare an devin atractie pentu numerosii turisti ce aleg sa-si petreaca sarbatorile in Orasul Iubirii si al Luminilor, scrie…

- Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Iasi a fost solicitat de aproape 11.000 de ori in luna octombrie. Potrivit unui raport de activitate pe luna trecuta, cele mai multe solicitari au reprezentat urgente majore, clasificate conform standardelor in vigoare in categoria „cod rosu" si „cod galben". Astfel,…

- Executivul a aprobat astazi o hotarire ce vizeaza organizarea activitatilor dedicate sarbatorilor de iarna cu scopul promovarii tradițiilor și obiceiurilor de iarna, a produselor autohtone si a potentialului turistic al Republicii Moldova. In acest sens, in perioada 15 decembrie 2017–15 ianuarie 2018,…

- Un accident grav a avut loc în urma cu puțin timp în Mamaia, în zona Aqua Magic. La fața locului au ajuns un echipaj de la Serviciul de Ambulanța Județean, dar și un echipaj de la Poliția Rutiera. Din primele informații, se pare ca șoferul a pierdut controlul volanului și s-a izbit…

- In intervalul 29 septembrie – 02 octombrie a.c., pompierii militari din cadrul unitatii si subunitatilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Serban Cantacuzino” al judetului Prahova au desfasurat 106 misiuni, dintre care: 70 misiuni ale echipajelor SMURD pentru acordarea primului ajutor calificat…