- Fostul primar al Capitalei, Crin Halaicu, a avut parte de o surpriza mai puțin placuta acum, in perioada Sarbatorilor de iarna. In prag de Revelion, autoritațile din Mogoșoaia executa lucrari edilitare. Ieri, muncitorii s-au apucat sa sape strada care trece prin fața proprietații lui Crin Halaicu, pentru…

- Sarbatorile de Craciun si Revelion, adeseori marcate de consumul exagerat de alcool in randul britanicilor, pot sa devina o adevarata problema pentru sistemul medical din aceasta tara (National Health Service - NHS).

- Mare bucurie in familia Deliei. Sora artistei a adus pe lume marți dimineața, prin cezariana, o fetița sanatoasa tun, cu o greutate de 3,3 kilograme. ”Suntem fericiți, acesta e darul nostru de Craciun!”, a spus mama Deliei Matache pentru Click! Daca lucrurile decurg bine, de Revelion, Oana și cel mai…

- Meteorologii anunța, pentru ultimele zile ale acestui an, o vreme lipsita de fenomene sau temperaturi extreme in zona de Nord-Vest a țarii. Dupa o perioada cu vreme neobișnuit de calda, așa cum am avut parte in zilele de Craciun vremea va intra, incepand de joi, intr-un proces de ușoara racire in Nord-Vestul…

- Nutritionistii ne sfatuiesc sa incercam, dupa mesele incarcate din zilele de Craciun, sa adoptam o alimentatie asemanatoare celei de post zilele acestea, consumand mai multe legume, supe sau lactate usoare, pentru ca sistemul digestiv sa poata lua o pauza inainte de Revelion.

- Viața merge inainte pentru Florin Salam, dupa desparțirea de Roxana Dobre, cea despre care s-a spus ca a fugit de acasa și s-a aruncat in brațele fostului iubit. Departe de cea care i-a daruit doi copii, manelistul a facut chef mare.

- An de an, beneficiem de "minivacante de sarbatorildquo;, de Craciun si de Paste, la care visam cu ochii deschisi mai tot timpul. An de an, ne pregatim sa intampinam marile praznice religioase, in virtutea carora primim aceste "libereldquo;, cu mese incarcate. Facem pregatiri asidue pana in ultima clipa,…

- Ce mananca veganii de Sarbatori? Veganii au mese bogate de Craciun și Revelion: cu sarmale de post, salata a la russe, tofu sau seitan, așa numita „carne vegetariana”. Cat unii abia așteapta taierea porcului, unii n-ar indrazni nici sa-l decupeze de pe hartie. Maria face „pește” pane fara pește și ciorba…

- Sarbatorile de iarna ii vor face pe romani sa dea, in acest an, sume cuprinse intre 1.000 lei și 3.000 de lei. Banii vor fi alocați, preponderent, pe produse alimentare și nealimentare. Pentru cadouri romanii sunt dispuși sa dea in acest an, in medie, circa 100 de euro, dar sunt și persoane care și-au…

- Am crescut cu concepția ca Sarbatorile de Iarna sunt unele dintre cele mai fericite momente ale anului, insa specialiștii spun ca nu este deloc așa. Pentru mulți oameni, mirajul feeric al Sarbatorilor constituie punctul de declanșare a episoadelor depresive. Tristețea apasatoare ii afecteaza in special…

- Protestatarii i-au propus premierului Tudose o intalnire in urmatoarele zile, in perioada dintre Craciun și Revelion. Astfel, manifestanții vor sa deschida o cale a dialogului cu prim-ministrul, ingrijorați find de modificarile legilor Justiției."Domnule Prim-ministru Mihai Tudose, Cele…

- Nutritionistii recomanda ca in Seara de Craciun si in zilele de sarbatori care urmeaza oamenii sa fie cumpatati in consumarea preparatelor culinare si a bauturilor alcoolice, la fel cum recomanda si consumarea produselor traditionale din carne de porc in locul celor pe baza de oua, informeaza AGERPRES…

- ”Frigul resimtit in interiorul lacasului de cult, datorat defectiunii centralei termice, reprezinta principalul motiv pentru care comunitatea Bisericii Negre a fost nevoita sa anuleze concertele cu care vizitatorii au fost obisnuiti in fiecare an. Intrucat regandirea unui nou sistem de incalzire…

- Conform datelor studiului „Cumparaturile de Sarbatori”, realizat in mediul urban din Romania de Mednet Marketing Research, bugetul total al unei persoane pentru sarbatorile de iarna din acest an este estimat la 1.717 lei. Astfel, mai mult de jumatate dintre locuitorii de la orașe vor cheltui sume cuprinse…

- In zilele de weekend, Craciun si Anul Nou, Metroul va circula la intervale mai mari (9-11 minute), iar in noaptea de Revelion intre orele 24.00-1.00 la un interval de 10 minute si de la ora 1.00 pana la ora 5.00 la un interval de 20 de minute. Potrivit Metrorex, „in zilele de 23, 24, 25, 26, 30 si 31…

- E frig in aceasta dimineața de decembrie aici in Afganistan. Privesc din baza militara ca pentru prima oara, in jurul meu și totuși e a mia oara. Nimic neschimbat de atația ani. Aceiași intindere de munți golași, totul e in neclintire, fara viața, fara glas, ici colo doar, rasfirate, mici așezari…

- Dupa falimentul Murfatlar, cel de-al saselea jucator din piata, industria vinului a revenit pe crestere in 2017, pe fondul vanzarilor semnificative de Craciun si Revelion. Piata vinului va depasi 385 de milioane de euro, cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani, potrivit estimarilor KeysFin.…

- Trenurile Metrorex vor circula in zilele de 23, 24, 25, 26, 30 si 31 decembrie, precum si 1, 2 ianuarie 2018, la interval de noua minute pe Magistrala 1 (Republica- Dristor 2), Magistrala 2 (Berceni- Pipera) si Magistrala 3 (Anghel Saligny- Preciziei) si la interval de circa 11 minute pe Magistrala…

- "In zilele de 23, 24, 25, 26, 30 si 31 decembrie a.c. precum și 1, 2 ianuarie 2018, trenurile vor circula pe Magistrala 1 (Republica- Dristor 2), Magistrala 2 (Berceni- Pipera) si Magistrala 3 (Anghel Saligny- Preciziei) la un interval de 9 minute, iar pe Magistrala 4 (Gara de Nord 2- Parc Bazilescu)…

- 16 echipe vor participa la a 13-a editie a turneului care va avea loc intre Craciun si Revelion la Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibasi“. In perioada 27-29 decembrie va avea loc Turneul Vedetelor, la startul caruia s-au inscris 16 echipe, majoritatea din Brasov. Printre numele care au confirmat…

- Peste 350 de familii (adica aproximativ 1800 de persoane) de etnie roma, din Modruzeni-Marașești, arondate celor doua Complexe Socio-Medicale ale Filialei de Cruce Roșie Vrancea, au primit din partea instituției de caritate pachete cu alimente și produse de igiena, in greutate de…

- Conform datelor studiului „Cumparaturile de Sarbatori”, realizat de MEDNET Marketing Research Center in mediul urban (orașe mari +100.000 locuitori, orașe mijlocii 30.000 – 100.000 locuitori și orașe mici sub 30.000 locuitori), bugetul total (Craciun și Revelion) alocat pentru Sarbatorile din acest…

- Conform datelor studiului „Cumparaturile de Sarbatori”, realizat de MEDNET Marketing Research Center in mediul urban (orașe mari +100.000 locuitori, orașe mijlocii 30.000 – 100.000 locuitori și orașe mici sub 30.000 locuitori), bugetul total (Craciun și Revelion) alocat pentru Sarbatorile din acest…

- Mai mult de jumatate dintre locuitorii din mediul urban vor cheltui, cu ocazia sarbatorilor din acest an, sume cuprinse intre 1.000 si 3.000 de lei, iar peste un sfert vor aloca o suma mai mica de 1.000 de lei, arata rezultatele unui studiu de specialitate, dat publicitatii marti. Cercetarea "Cumparaturile…

- Lia Olguta Vasilescu a subliniat ca este necesar ca aceste zile sa fie lucratoare. "27,28,29 decembrie NU vor fi zile libere! Ministerul Muncii și Justiției Sociale nu a elaborat vreo hotarare de guvern in acest sens și nici nu intenționeaza sa o faca. Aceste zile sunt foarte importante pentru…

- Bugetul total (Craciun și Revelion) alocat pentru Sarbatorile din acest an este estimat la 1.717 lei. Cel puțin, așa reiese din studiul „Cumparaturile de Sarbatori”, realizat de MEDNET Marketing Research Center in mediul urban (orașe mari +100.000 locuitori, orașe mijlocii 30.000 – 100.000 locuitori…

- Putem manca din orice dar asta nu inseamna ca trebuie sa ne indopam pana cand nu mai putem respira. Potrivit medicilor, dieta echilibrata, hidratarea corespunzatoare, mișcarea și odihna, atunci cand trebuie, sunt factorii cheie in aceasta perioda, informeaza Jurnalul Național. Un kilogram…

- Sarbatorile nu inseamna numai pom de Craciun, colinde si preparate traditionale! Inseamna si petreceri, acolo unde trebuie sa avem o tinuta adecvata. Iar daca tot v-ati hotarat sa va alegeti tinuta de Craciun, puteti sa va faceti o idee si despre cum va trebui sa arate cea de Revelion.

- Un studiu derulat de Universitatea din Melbourne pentru a analiza efectele orelor de munca asupra abilitaților cognitive a ajuns la concluzii surprinzatoare privind durata optima de munca in fiecare saptamana pentru persoanele peste 40 de ani. Potrivit acestui studiu, 25 de ore pe saptamana,…

- Arsinel, externat din spital: „Am fost salvat de o echipa de medici care munceste de dimineata pana noaptea tarziu” Alexandru Arsinel a fost externat, luni, de la Spitalul Universitar, actorul precizand ca a fost salvat de o echipa de medici "care munceste de dimineata pana noaptea tarziu". „Am…

- „Va ninge moderat cantitativ. Pana maine, la ora 18.00, este o atenționare de ninsoare. Temeratura va fi una mai coborata decat inregistreaza stațiile meteoroloice. Regimul de temperaturi scade, ne apropiem de ceea ce ar fi normal. Cel mult minime de -9, pana la 0 grade. Daca la acest moment ar fi…

- Au mai ramas mai putin de doua saptamani pana cand Andreea Balan va petrece momente magice alaturi de frumoasa ei familie. Anul acesta, cantareata va petrece al doilea Craciun alaturi de micuta ei, Ella, iar in aceasta seara a dezvaluit un mic secret care o face sa se bucure ca un copil. In timpul declaratiilor,…

- Carmen Șerban a vorbit despre sarbatorile de iarna. Artista și-a schimbat look-ul, iar acum arata altfel. Cantareața și-a amintit și de o intamplare amuzanta petrecuta in copilarie. „Mama mi-a interzis sa mai mananc toate bomboanele din pom si am crezut ca o fentez daca stau cu spatele si trag de o…

- Rulada de spanac cu crema de ton este un aperitiv foarte gustos si aspectuos pentru Craciun sau Revelion, nelipsita la noi in familie de pe masa de sarbatori. Se face extrem de simplu, o puteti prepara chiar alaturi de cei mici, sigur vor fi incantati de culoarea acestei rulade si vor manca cu o placere…

- Dan Ciotoi a concertat, luni, la Sala Palatului din Capitala. Trupele Azur, Ozon si Generic au sustinut un show de zile mari, iar bucurestenii au umplut incinta pana la refuz. Cel mai asteptat moment al serii a fost cel sustinut de trupa Generic, alaturi de Dan Ciotoi. Artistul a fost depistat…

- Alina Vidican este convinsa ca Sarbatorile de Iarna nu pot fi mai frumoase la Miami fața de cele petrecute in sanul familiei, la o masa pregatita de mama sa, bucurandu-se, alaturi de copiii ei, de toate bunatațurile tradiționale romanești. Nevestele lui Cristi Borcea, geloase pe Alina Vidican.…

- E perioada aceea in care ți se topește inima cand te gandești la oamenii dragi cu care iți vei petrece sarbatorile. Te-ai intrebat insa cum ar fi, daca viața te-ar duce departe de familie? Cum iți imaginezi ca vor fi sarbatorile tale in situația asta? Ei bine, cei de la aeroportul Heathrow, cel mai…

- Vino și petrece romanește de Ziua Naționala! Te așteptam la City Food, intr-un ambient de sarbatoare, cu muzica ta preferata și un meniu tradițional romanesc! Haideți sa sarbatorim impreuna ziua de 1 Decembrie! Iata ofertele noastre și de Craciun și de Revelion 2018 Brașov. The post Petrece romanește…

- Sarbatorile de Iarna sunt încarcate de magie, iar parinții cauta sa îi învețe pe copii bucuria de a darui și de a primi un cadou de la cei dragi. De multe ori, parinții nu pun atât de mare accent și pe utilitatea cadoului, ci doar vor sa bifeze acțiunea și sa îi satisfaca…

- Intrucat au ramas mai putin de doua luni pana la Sarbatorile de Craciun si Revelion, planurile de vacanta pentru aceasta perioada sunt in toi. Vestea proasta este ca multe din ofertele puse la dispozitie de agentiile de turism sau unitatile de cazare sunt deja epuizate. De exemplu, daca ne dorim o vacanta…

- In Marea Britanie in vinzare au aparut jucarii pentru Pomul de Craciun, "umplute" cu gin, whisky și vodca. Compania de vinuri și vodca «Lakes Distillery» a pregatit globuri din sticla, conținutul carora poate fi savurat la masa de sarbatoare. Un set din trei jucarii "cu umplutura" va costa 41 de dolari,…

- Sarbatorile de iarna se apropie, este perioada in care fiecare doamna sau domnișoara este in cautarea regimurilor de slabit, ușor și rapid, astfel ca de Revelion sau Craciun sa arate senzațional

- Un gorjean arestat preventiv inca de la sfarșitul anului trecut a aflat acum cat mai are de petrecut in spatele gratiilor, dupa ce, intre Craciun și Revelion, a fost implicat intr-un scandal chiar cu fratele sau. A...