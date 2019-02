Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Comisiei Europene, Martin Selmayr, a negat luni ca blocul comunitar ia in considerare sa ofere Marii Britanii garantii juridic constrangatoare care ar putea asigura un sprijin in legislativul de la Londra pentru acordul cu privire la Brexit, transmite Reuters, relateaza Agerpres.Citește…

- Studiul realizat de experti ai Universitatii Imperial College din Londra justifica cresterea numarului de decese provocate de acest tip de patologii in urma scaderii consumului de fructe si legume din alimentatia britanicilor, determinata de o escaladare a preturilor dupa iesirea din Uniunea Europeana.…

- Britanicii vor trebui sa plateasca factura separarii de Uniunea Europeana (UE) in cazul unui Brexit fara acord, a subliniat negociatorul sef al UE intr-un interviu publicat miercuri de mai multe publicatii europene, informeaza AFP. "Am spus intotdeauna un lucru simplu: totalitatea angajamentelor…

- Britanicii reprezinta 1% din populatia acestui mic stat cu numai 600.000 de locuitori, unde locurile de munca din functiile publice si din invatamant sunt rezervate cetatenilor din UE."Ne pregatim pentru ca britanicii din Luxemburg care lucreaza aici sa nu-si piarda locurile de munca",…

- Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, cea mai importanta formatiune de opozitie din Parlamentul de la Londra, ii cere premierului britanic Theresa May sa excluda posibilitatea iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord privind viitoarea relatie bilaterala.

- Britanicii vor fi obligati sa plateasca 7 euro pentru o autorizare electronica daca vor dori sa calatoreasca in statele Uniunii Europene dupa Brexit daca acesta se va produce fara un acord de divort intre Londra si blocul comunitar, transmite vineri Reuters, potrivit Agerpres. Uniunea Europeana…

- Negociatorul UE pentru Brexit, Michel Barnier, va informa Comisia Europeana in legatura cu negocierile cu Londra privind iesirea Marii Britanii din UE, negocieri despre care premierul britanic Theresa May a afirmat ca sunt ''in etapa finala'', dar raman blocate in legatura cu granita dintre Republica…