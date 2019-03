Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana ar putea ajunge la o intelegere cu Marea Britanie in problema granitei irlandeze inainte de 12 martie, data la care deputatii britanici ar urma sa supuna din nou la vot acordul intre guvernul premierului Theresa May si Bruxelles cu privire la iesirea Regatului Unit din blocul comunitar,…

- Presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker se va intalni miercuri seara cu prim-ministrul britanic Theresa May, a anuntat un purtator de cuvant al Comisiei. Anuntul intervine in timp ce negociatorii britanici si ai UE s-au intalnit pentru a discuta modalitatile de a evita un Brexit fara acord. …

- Marea Britanie are optiunea de a institui legea martiala pentru a calma tulburarile civile care ar putea aparea in cazul unui Brexit fara acord, dar nu asupra acestui lucru este concentrata atentia guvernului, a declarat duminica ministrul sanatatii, Matt Hancock, relateaza Reuters. Sunday…

- In plus, ea a afirmat și ca blocul comunitar va lua in considerare extinderea perioadei de negociere aferente articolului 50 numai daca exista un plan alternativ de iesire credibil, transmite Reuters. ''Politica guvernului este aceea ca parasim Uniunea Europeana pe 29 martie. Dar UE va extinde articolul…

- Traian Basescu spune ca "în mod cert" se va organiza un nou referendum în Marea Britanie pentru ramânerea în Uniunea Europeana, dupa ce parlamentariil britanici au respins acordul privind Brexit-ul negociat de premierul Theresa May cu Bruxelles. Potrivit…

- Ministrul de finante, Philip Hammond, ministrul pentru mediul de afaceri, Greg Clark, si ministrul pentru Brexit, Stephen Barclay, urmeaza sa aiba o conferinta la telefon cu oameni de afaceri la ora 21.00 GMT dupa votul parlamentarilor din Marea Britanie asupra acordului privind Brexit-ul, au declarat…

- Circa 1000 de politisti din Scotia si Anglia vor incepe luna aceasta instructia in vederea desfasurarii in Irlanda de Nord, in cazul unor manifestari violente care ar putea avea loc in lipsa unui acord pentru Brexit, scrie joi ziarul Guardian, preluat de Reuters. Potrivit publicatiei,…

- Un sistem de imigratie bazat pe calificari va fi introdus in Marea Britanie dupa Brexit, a anuntat Sajid Javid, ministrul de Interne, scrie BBC. Noul sistem se va concentra „mai degrabă pe talent şi expertiză decât pe locul din care vin”, a afirmat Javid, potrivit News.ro.…