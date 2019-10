Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson va cere parlamentului sa sustina orice fel de acord privind Brexitul pe care va reusi sa-l obtina din partea Uniunii Europene, a relatat sambata publicatia britanica The Times, citata de Reuters. Johnson va introduce o motiune sambata care ar urma sa fie supusa la vot…

- Discutiile intre europeni si britanici pe tema Brexitului urmau sa se reia marti la Bruxelles, insa sansele unei iesiri din impas sunt slabe in cazul in care Boris Johnson refuza sa modifice punctele ”problematice” ale planului sau in vederea iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE), au declarat…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca va respecta legea dar tot o sa scoata Regatul Unit din Uniunea Europeana la sfârșitul lunii octombrie, indiferend daca ajunge la un acord cu UE sau nu, transmite Reuters. O lege votata de Parlamentul de la Londra luna aceasta prevede ca Johnson…

- Numit de sustinatorii sai ''nasul Brexitului'', Farage a spus ca iesirea tarii sale din blocul comunitar, prevazuta pentru 31 octombrie, este pusa sub semnul intrebarii intrucat elita politica de la Londra comploteaza cu Uniunea Europeana sa tradeze rezultatul referendumului din iunie 2016, cand…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat marti ca, ”indiferent cate dispozitive va inventa Parlamentul pentru a-i lega mainile”, nu va solicita prelungirea Brexitului, la cateva ore dupa intrarea in vigoare a legii care il obliga sa amane iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana pana in 2020,…

- Boris Johnson a declarat, joi, ca ar ”prefera sa fie mort într-un șanț” decât sa fie de acord cu amânarea Brexitului în timp ce refuza sa spuna ce ar face daca ar fi forțat sa ceara Bruxelles-ului acest lucru, în contextul în care deputații au aprobat…

- Premierul britanic Boris Johnson a avertizat Uniunea Europeana, sambata, ca trebuie sa renunte la solutia de rezerva privind Irlanda de Nord din acordul Brexitului. In caz contrar, Marea Britanie va iesi din UE fara un acord, a precizat Johnson, conform Reuters.

- Brexitul va face din Regatul Unit cel mai minunat loc de pe Pamant, a declarat joi, la Londra, noul premier britanic Boris Johnson, potrivit Reuters. ”Misiunea noastra este livrarea Brexitului la 31 octombrie, cu scopul de a uni si de a reenergiza marele nostru Regat Unit si de a face din aceasta tara…