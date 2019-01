Stiri pe aceeasi tema

- Din punct de vedere politic, actuala situație este o oportunitate pentru președinția Romaniei la Consiliul UE, care poate fi un avocat al pastrarii unitații UE pentru cei 600.000 de romani care traiesc in UK. Este o șansa ca președinția Romaniei la Consiliul UE sa aiba contur (in afara ideilor antieuropene…

- E de remarcat faptul ca presedintia Romaniei a Consiliului UE incepe sub auspiciile unor tensiuni la Londra, unde Camera Comunelor se va pronunta, chiar marti, pe tema acordului privind Brexit-ul. Exista semnale clare ca documentul negociat de Guvernul Theresa May va fi respins de parlamentari, punand…

- Milioane de britanici relocați in Europa ar putea sa nu mai beneficieze de asistența medicala in cazul lipsei unui acord de Brexit. Cetațenii UE din Regatul Unit care fac dovada faptului ca au avut un domiciliu stabil in țara inainte de 29 martie vor fi in continuare eligibili pentru tratamentul NHS,…

- Britanicii care vor vrea sa iși petreaca vacanțele in Europa, dupa Brexit, vor trebui sa achite o taxa de 7 euro. Acesta va fi costul presupus de noul program fara viza, valabil trei ani, care va intra in vigoare in 2021, au anunțat oficialii de la Bruxelles.

- Britanicii nu vor avea nevoie de vize pentru țarile din Uniunea Europeana, dupa ieșirea Londrei din blocul comunitar, insa vor plati o taxa de 7 euro la fiecare trei ani, pentru a putea calatori in Europa, po...

- Fostul premier italian controversat Silvio Berlusconi se dovedeste un sustinator puternic al ramanerii Marii Britanii in UE, in dezbaterea privind Brexit-ul, comenteaza DPA, relateaza agerpres.ro."Sper ca Marea Britanie va putea sa ramana in Uniunea Europeana. Aprind o lumanare in fiecare…

- În vreme ce guvernul Theresei May este în plina criza și întâmpina obstacole insurmontabile în impunerea acordului pentru ieșirea din UE, majoritatea britanicilor, una la limita, ce-i drept, da de

- Informatia vehiculata de vicepresedintele USR, Cristian Ghinea, privind existenta unei rezolutii de excludere a ALDE Romania din formatiunea europeana, initiata de partidul Ciudadanos din Spania, care ar urma sa fie discutata luna viitoare, este una falsa, a declarat vineri, la Bistrita, presedintele…