Britanicii de la Kingfisher lanseaza un nou concept de magazin. Ce se schimba la Brico Depot

Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a treia carte a Președintelui Klaus Iohannis, „EU.RO – Un dialog deschis despre Europa” va aparea la Curtea Veche Publishing. Volumul este un ghid ce prezinta sinteza istoriei Uniunii Europene, a instituțiilor care o definesc, a valorilor ei și a principalelor provocari pe care le infrunta…

- 500 000 euro pentru proiecte care schimba Romania. „OMV Petrom lanseaza pe 2 aprilie a doua ediție "RO SMART in Țara lui Andrei” ► 500.000 euro finanțari pentru proiecte SMART in cadrul celei de-a doua ediții a competiției naționale de proiecte „RO SMART in Țara lui Andrei”, proiect inițiat de…

- Alexander Balanescu este un artist român care traiește de aproape 50 de ani în Marea Britanie. A vazut și a simțit din plin toate transformarile care s-au produs în toata aceasta perioada și considera ca Brexitul ascunde, de fapt, o teama a britanicilor fața de tot ceea ce le este…

- Dick Dale avea 81 de ani și a murit din cauza unei insuficiențe cardiace cauzata cel mai probabil de varsta inaintata. Anunțul trist a fost facut de chitaristul din trupa sa, pe contul de socializare. Dick Dale, o legenda a genului surf guitar, și autorul unei celebre piese folosite in filmul Pulp Fiction,…

- Fostul lider al PSD Adrian Nastase sustine ca initiativa lui Liviu Dragnea de a repatria 95% din aurul depozitat de Romania la Londra este "de bun simt", "cu atat mai mult cu cat nimeni nu a solicitat ca aurul de la Moscova sa fie «repatriat» la Londra, ci la Bucuresti". Nastase admite ca este posibil…

- Banca Nationala a Romaniei a reactionat joi la proiectul de lege depus de Liviu Dragnea si Serban Nicolae de modificare a legii BNR, astfel incat institutia sa fie obligata sa aduca in tara aurul din rezerva nationala. Puratorul de cuvant al BNR Dan Suciu spune ca ideea celor doi nu e nici…

- Meteo 22 februarie 2019. Meteorologii au vesti proaste pentru noi! Incepand de vineri temperaturile scad simtitor, iar precipitatiile sub forma de lapovita si ninsoare vor fi prezente in majoritatea regiunilor. ANM, prognoza meteo speciala pentru Bucuresti.