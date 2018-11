Stiri pe aceeasi tema

- Aproape sapte din 10 britanici cred ca tara lor are o "relatie nesanatoasa cu alcoolul", sugereaza un sondaj recent preluat de Press Association. O ancheta la care au luat parte 1.600 de britanici a ajuns la concluzia ca doar 5% dintre acestia cred ca tara lor are o "relatie sanatoasa"…

- Acordul de Brexit negociat de guvernul premierului britanic Theresa May ar "saraci" Marea Britanie cu 100 de miliarde de lire pe an si ar determina o scadere a valorii economiei britanice de 3,9% pe an, pana in 2030, indica o analiza independenta citata luni de Press Association. Potrivit raportului…

- Negociatorul UE pentru Brexit, Michel Barnier, va informa Comisia Europeana in legatura cu negocierile cu Londra privind iesirea Marii Britanii din UE, negocieri despre care premierul britanic Theresa May a afirmat ca sunt ''in etapa finala'', dar raman blocate in legatura cu granita dintre Republica…

- Britanicii ar vota sa ramana in Uniunea Europeana daca ar avea loc un nou referendum, conform unui sondaj de opinie, scrie Politico, preluat de News.ro. Conform unui Eurobarometru în care au fost implicate câte 1.000 de persoane din fiecare dintre cele 28 de ţări ale UE, 51% dintre…

- Liceenii din Lugoj au sansa sa obtina burse de studii in Marea Britanie. Asociatia “Tine de Noi” impreuna cu Headmasters' and Headmistress' Conference (Conferinta Directorilor si Directoarelor de Licee din Marea Britanie) anunta lansarea unui concurs pentru obtinerea unor burse de prestigiu pentru elevii…

- Intransigenta Uniunii Europene in negocierile privind Brexitul este motivul pentru care Marea Britanie ar putea parasi blocul comunitar fara un acord, a declarat vineri Nigel Dodds, vicepresedintele Partidului Democratic Unionist nord-irlandez (DUP), care sprijina guvernul minoritar conservator condus…

- Doar 15% dintre britanici cred ca guvernul a gestionat in mod competent chestiunea imigratiei, potrivit unui nou studiu, citat duminica de agentia Press Association, pe un esantion de aproape 20.000 de persoane din Marea Britanie, informeaza Agerpres.

- Apropiata retragere a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana ar putea duce la cresterea sprijinului pentru independenta Scotiei si pentru unificarea Irlandei. Potrivit unui un studiu sociologic, realizat de institutul Deltapoll pentru asociaţia proeuropeană…