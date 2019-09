Cei mai multi dintre adultii din Marea Britanie isi amintesc perioadele in care rasfoiau manualele scolare pentru a-si face temele de acasa sau pentru a se pregati in perioada examenelor, insa multi dintre ei considera in prezent ca aceasta metoda de invatare traditionala este perimata, informeaza luni Press Association. Potrivit unui sondaj, mai mult de jumatate dintre adultii britanici sunt de parere ca manualele scolare tiparite vor deveni demodate in cel mult sase ani. In acelasi timp, studiul arata ca multi britanici considera ca noile tehnologii vor permite aparitia si dezvoltarea unor "cursuri…