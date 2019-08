Stiri pe aceeasi tema

- Britanicii si-au facut stocuri de produse alimentare, bauturi si medicamente in valoare de circa 4 miliarde de lire (aproximativ 4,2 miliarde de euro) de teama unui Brexit fara acord, releva luni cotidianul britanic The Guardian, citat de portalul belgian de Lalibre.be, conform Agerpres.

- Trezoreria britanica a anuntat miercuri dublarea bugetului sau anual consacrat pregatirilor pentru Brexit, care a urcat la 4,2 miliarde de lire sterline, cu 2,1 miliarde de lire suplimentare destinate pregatirilor pentru o iesire fara acord, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Ministrul britanic de Finante, Philip Hammond, a anuntat ca isi va da demisia in cazul in care conservatorul Boris Johnson va deveni noul premier al Marii Britanii, potrivit Euronews, anunta Mediafax. „Intentionez sa demisionez dupa audierea de miercuri a premierului (noul prim-ministru va fi desemnat…

- Ca si fostul primar al Londrei Boris Johnson, favorit in cursa pentru desemnarea noului lider al Partidului Conservator, ministrul afacerilor externe Jeremy Hunt se pregateste de un divort brutal cu Uniunea Europeana daca nu se va ajunge la un acord pana la finalul lui octombrie, chiar daca acesta…

- Japonia se arata ingrijorata de planurile celor doi candidați care vor sa preia fotoliul de premier al Marii Britanii. Dupa demisia Theresei May, atat Boris Johnson, cat și Jeremy Hunt au susținut ideea unui Brexit fara acord comercial intre Marea Britanie și Uniunea Europeana. Japonezii, prin vocea…

- Comisarul european pentru afaceri economice Pierre Moscovici a afirmat miercuri ca nu va exista un 'dumping vamal' intre tarile Uniunii Europene in cazul unui Brexit fara acord, el dand asigurari ca regulile vamale vor fi aceleasi pentru toti, transmite AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și:…