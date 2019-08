Stiri pe aceeasi tema

- Neil Basu a spus ca in cazul unui Brexit fara acord se vor pierde mijloace importante de combatere a infractionalitatii.'Putem limita efectele negative, dar ele ar fi sisteme mai lente. Acele sisteme si instrumente au fost dezvoltate in Uniunea Europeana pentru motive foarte bune. Ele au…

- 'Nu am spus niciodata ca tara va muri de foame, nu este cazul. Dar vor exista penurii', a declarat la BBC Tim Rycroft, un responsabil al Food and Drink Federation, care reprezinta 7.000 de intreprinderi.'Consideram ca vor exista perturbari grave care vor continua timp de saptamani sau luni…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat sambata ca Brexitul reprezinta o “enorma oportunitate economica”, desi a fost tratat de predecesoarea sa Theresa May ca un “eveniment climatic ostil”, relateaza France Presse, informeaza AGERPRES . “Iesirea din Uniunea Europeana este o enorma oportunitate…

- Orice Brexit fara acord ar fi o ''tragedie'' atat pentru Uniunea Europeana, cat si pentru Regatul Unit, dar blocul comunitar ramane angajat fata de acordul deja negociat cu Londra, a declarat marti prim-vicepresedintele in exercitiu al Comisiei Europene, Frans Timmermans, potrivit Reuters. ''Boris…

- O eventuala iesire a Regatului Unit din Uniunea Europeana fara acord este o decizie care va trebui sa ii revina doar Londrei, nu Uniunii Europene, a declarat miercuri premierul irlandez Leo Varadkar, potrivit Reuters. ''Intotdeauna depinde de Regatul Unit sa revoce articolul 50…

- ''Intotdeauna depinde de Regatul Unit sa revoce articolul 50 (al Tratatului de la Lisabona) sau sa caute o prelungire in vederea organizarii unui al doilea referendum, daca britanicii decid sa aiba unul. Un Brexit fara acord va fi mereu o alegere britanica'', a spus Varadkar in fata presei. In…

- Boris Johnson, favorit in cursa pentru postul de prim-ministru dupa demisia dnei Theresa May, avertizeaza ca nu va achita factura Brexit decat in anumite condiții. Michel Barnier, negociatorul-șef al Brexit din partea europenilor, exclude renegocierea acordului deja incheiat in noiembrie cu doamna Theresa…

- Cancelarul german Angela Merkel a promis vineri ca va actiona pentru un Brexit "ordonat" si dupa demisia anuntata de prim-ministrul Regatului Unit, Theresa May, transmite AFP. "Guvernul federal va continua sa faca totul pentru o relatie buna de parteneriat cu Regatul Unit, pentru o iesire ordonata"…