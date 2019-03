Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban a anuntat ca femeile din Ungaria, care au patru sau mai multi copii, nu vor mai plati taxe pe venit, ca parte dintr-o strategie a Guvernului de a creste rata natalitatii, relateaza site-ul publicatiei The Guardian.

- Jeremy Hardy, unul dintre cei mai iubiți comedianți din Marea Britanie, se lupta cu cancerul de mai mult timp, iar boala l-a rapus, noteaza The Guardian. Decesul comediantului in varsta de 57 de ani a fost anunțat de o apropiata a acestuia, care a postat un mesaj pe Twitter. "Prietenii si familia…

- Stratul de gheata din Groenlanda se topeste mult mai repede decat preconizau oamenii de stiinta, ritmul fiind de patru ori mai accelerat decat cel din 2003, fapt ce ar putea determina o crestere a nivelului marii, potrivit unui studiu publicat marti si citat de EFE, potrivit Agerpres. Studiul…

- James Harrisson sau "omul cu brațul de aur" a devenit cunoscut dupa ce ani de zile a donat sange. De-a lungul timpului, el a donat de 1.173 de ori in 60 de ani, adica cam o data la fiecare 19 zile. Astfel, in tot acest timp, el a donat nu mai puțin de 551 de litri de sange. A facut asta pentru ca…

- Ghetarii din Antartica s-au topit intr-un mod accelerat in ultimii 40 de ani din cauza unui aflux de apa calda oceanica - o descoperire uimitoare care, spun cercetatorii, ar putea insemna ca nivelurile marii sa creasca mai repede decat se preconizeaza in viitoarele decenii, potrivit Washington Post,…

- Simona Halep se pregatește sa debuteze in primul meci oficial al noului sezon. Miercuri, 9 ianuarie, de la ora 06:00, numarul unu mondial se va intalni cu Ashleigh Barty in fața careia a mai jucat de doua ori. Ambele meciuri s-au incheiat cu victoria Simonei, scrie Mediafax. Pana la primul…

- Simona Halep a povestit, intr-un interviu pentru The Guardian, despre faptul ca tot ceea ce a facut in viata a fost pentru tenis, subliniind ca peste zece ani isi doreste sa aiba o familie, cu trei copii.

- Durere fara margini pentru familiile a doi tineri care au murit in noaptea de vineri spre sambata, in urma unui accident rutier produs pe raza județului Sibiu. Catalin și Ghiorghița aveau, amandoi, 28 de ani și se inorceau la munca in Belgia, dupa ce au petrecut sarbatorile de iarna acasa, in județul…