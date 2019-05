Britancii vor descoperi miercuri chipul noului bebeluş regal Orice nastere in familia regala genereaza intotdeauna un entuziasm major in Marea Britanie, insa sarcina ducesei de Sussex a starnit in mod special curiozitatea publicului, intrucat cuplul princiar a dorit sa se tina departe de atentia mediatica in perioada nasterii bebelusului. Vestea despre venirea pe lume a noului print britanic a fost totusi anuntata in fata camerelor de filmat chiar de printul Harry, luni dupa-amiaza. Tanarul tata, in varsta de 34 de ani, a dezvaluit ca se simte 'in al noualea cer' si s-a declarat deja complet fermecat de primul sau copil, despre care a spus ca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- S-au aflat cateva noi detalii despre venirea pe lume a primului mostenitor al Ducilor de Sussex, Harry si Meghan. Dupa ce s-a aflat ca fericitul cuplu are un baietel, Palatul Buckingham a anuntat ca bebelusul regal s-a nascut luni dimineata, la ora 5 si 26 de minute. Si ca Printul Harry a fost alaturi…

- Dintre toate monumentele faimoase din Paris, Notre-Dame avea cea mai lunga și mai bogata istorie. A fost edificata in mai mult de 200 de ani, a gazduit incoronari de regi și imparați, dar a fost și profanata in timpul Revoluției Franceze. Construcția catedralei Notre-Dame a fost terminata…

- Catedrala Notre-Dame din Paris a fost grav afectata de un incendiu, luni seara. Vestea a cutremurat lumea intreaga, iar oamenii din fotbal nu au ramas indiferenți fața de drama petrecuta in capital Franței.

- Venirea pe lume al noului bebeluș regal este cel mai mare eveniment al anului in Marea Britanie. In timp ce Meghan și Prințul Harry se pregatesc sa se mute in noua locuința, britanicii pariaza pe numele pe care il va purta cel mai nou membru al Familei Regale. Nu mai este mult pana ce ducesa de Sussex…

- Ducii de Sussex au avut o noua aparitie eleganta la o gala din Londra, iar daca Meghan (37 de ani) a stralucit si i-a facut un compliment Printului Harry (34 de ani), el a ales sa faca o gluma pe seama sotiei, spre amuzamentul celor prezenti.